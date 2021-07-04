В Беларуси задержали 24-летнего украинца: причина неизвестна

Парня увезли в неизвестном направлении, по предварительной информации — в КГБ Пинска.

В белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. У него был вид на жительство в Беларуси.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

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"Сегодня, около 17 часов по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко", — говорится в сообщении.

По месту жительства парня провели обыск, в котором принимали участие пять сотрудников милиции. Силовики изъяли телефон.

Украинца задержали и увезли в неизвестном направлении, по предварительной информации — в КГБ Пинска. Что стало причиной задержания — пока неизвестно.

Telegram-канал "Свободный Столин"

Ранее Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

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