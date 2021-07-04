На Донбассе оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один боец погиб

Террористы открывали огонь у Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового.
С начала этих суток, 4 июля, на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Где произошли обстрелы:
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- У Мирного террористы обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. На вражеские атаки наши защитники открывали огонь.
О нарушении боевиками режима "тишины" Украина сообщила ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке.