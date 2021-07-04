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На Донбассе оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один боец погиб

На Донбассе оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один боец погиб

УНИАН

Террористы открывали огонь у Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового.

С начала этих суток, 4 июля, на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Где произошли обстрелы:

  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • У Мирного террористы обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. На вражеские атаки наши защитники открывали огонь.

О нарушении боевиками режима "тишины" Украина сообщила ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке.

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