На Донбассе оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один боец погиб

На Донбассе оккупанты 5 раз нарушили "тишину", один боец погиб

Террористы открывали огонь у Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового.

С начала этих суток, 4 июля, на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Где произошли обстрелы:

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

что на Приазовье, оккупанты дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Мирного террористы обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

террористы обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. На вражеские атаки наши защитники открывали огонь.

О нарушении боевиками режима "тишины" Украина сообщила ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке.

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 26 нарушениях режима перемирия

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