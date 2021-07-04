Папу Римского госпитализировали: ему сделают операцию

Папе Римскому сделают плановую операцию на кишечнике.

Папа Римский Франциск был госпитализирован в одну из клиник Рима. Понтифику сделают плановую операцию на кишечнике.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Операцию по причине симптоматичного стеноза толстой кишки (дивертикулярной болезни кишечника) проведут в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli).

В Ватикане пообещали объявить о завершении операции и ее итогах.

Сегодня, за несколько часов до госпитализации, Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в Риме. В воскресной проповеди он пообещал, что в сентябре посетит Венгрию и Словакию.

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