Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Папу Римского госпитализировали: ему сделают операцию

Папу Римского госпитализировали: ему сделают операцию

Associated Press

Папе Римскому сделают плановую операцию на кишечнике.

Папа Римский Франциск был госпитализирован в одну из клиник Рима. Понтифику сделают плановую операцию на кишечнике.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Операцию по причине симптоматичного стеноза толстой кишки (дивертикулярной болезни кишечника) проведут в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). 

В Ватикане пообещали объявить о завершении операции и ее итогах.

Сегодня, за несколько часов до госпитализации, Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в Риме. В воскресной проповеди он пообещал, что в сентябре посетит Венгрию и Словакию.

Читайте также: 

Новости мира: Папа Римский впервые за полгода возобновил личные еженедельные аудиенции

Новости мира: Папа Римский впервые за полгода возобновил личные еженедельные аудиенции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.