Экс-жена Узелкова ошарашила фигурой в бикини

Марина показала прокачанное тело.

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездная фитнес-тренерша Марина Боржемская снова доказала, что у нее роскошная фигура.

На этот раз спортсменка показала в фотоблоге снимок, на котором позировала в бикини в цветочный принт. Знаменитость появилась на фоне пляжа, демонстрируя упругий пресс и прокачанные руки. Марина в солнцезащитных очках игриво улыбалась на камеру.

instagram.com/uzelkova.marina

В посте Боржемская рассказала о программе по похудению, которую разработала сама.

Пользователи признались, что мечтают о таком же отражении в зеркале. В комментариях фолловеры выразили восхищение от фигуры знаименитости.

Лучшая женщина, фигура у вас очень хорошая. Так держать, Марина!!! Счастья вам

Фигурка — супер!

Очень красива

Вау! Какая фигура

Напомним, не так давно бывшая жена Узелкова похвасталась идеальной фигурой в черном сплошном купальнике. Тренерша показала фото из отпуска.

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