Ексдружина Узелкова ошелешила фігурою в бікіні

Марина показала прокачане тіло.
Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська вкотре довела, що має розкішну фігуру.
Цього разу спортсменка показала у фотоблогу знімок, на якому позувала у бікіні в квітковий принт. Знаменитість постала на тлі пляжу, демонструючи пружний прес та прокачані руки. Марина у сонцезахисних окулярах грайливо усміхалася на камеру.
У дописі Боржемська розповіла про програму зі схуднення, яку розробила сама.
Юзери зізналися, що мріють про таке ж відображення у дзеркалі. У коментарях фоловери висловили захоплення від фігури знаименитості.
- Найкраща жінка, фігура у вас дуже гарна. Так тримати, Марино!!! Щастя вам
- Фігурка - супер!
- Дуже красива
- Вау! Яка фігура
Нагадаємо, не так давно ексдружина Узелкова похвалилася ідеальною фігурою в чорному суцільному купальнику. Тренерка показала фото з відпустки.