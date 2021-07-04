Ексдружина Узелкова ошелешила фігурою в бікіні

Марина показала прокачане тіло.

Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська вкотре довела, що має розкішну фігуру.

Цього разу спортсменка показала у фотоблогу знімок, на якому позувала у бікіні в квітковий принт. Знаменитість постала на тлі пляжу, демонструючи пружний прес та прокачані руки. Марина у сонцезахисних окулярах грайливо усміхалася на камеру.

instagram.com/uzelkova.marina

У дописі Боржемська розповіла про програму зі схуднення, яку розробила сама.

Юзери зізналися, що мріють про таке ж відображення у дзеркалі. У коментарях фоловери висловили захоплення від фігури знаименитості.

Найкраща жінка, фігура у вас дуже гарна. Так тримати, Марино!!! Щастя вам

Фігурка - супер!

Дуже красива

Вау! Яка фігура

Нагадаємо, не так давно ексдружина Узелкова похвалилася ідеальною фігурою в чорному суцільному купальнику. Тренерка показала фото з відпустки.

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