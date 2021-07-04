В Росії 3-річний хлопчик вистрілив собі в обличчя

В Росії 3-річний хлопчик вистрілив собі в обличчя

Дитину у важкому стані шпиталізували у лікарню.

У Росії в місті Балаково Саратовської області трирічна дитина гралася з пістолетом і вистрілила собі в обличчя. Хлопчика ушпиталили до лікарні із важкими травмами.

Про це повідомляє mk.ru.

За словами батьків, дитина гралася з пістолетом, зарядженим світлошумовими кулями. Він натиснув на гачок і поцілив собі в обличчя. За попередньою інформацією, дитині потрібна операція.

Зараз правоохоронні органи з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, що у Харкові вранці сталася стрілянина. У Московському районі невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

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