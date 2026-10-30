Хакери маскуються під "ДТЕК": українців попередили про нову атаку

Зловмисники здійснюють масову розсилку шкідливих електронних листів / © pexels.com

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Урядова команда реагування на кіберінциденти CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нову фішингову атаку угруповання UAC-0050 на українські державні установи. Зловмисники здійснюють масову розсилку шкідливих електронних листів під виглядом енергетиків, аби отримати прихований віддалений доступ до комп’ютерів жертв.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

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«Хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня 2026 року. Хакери надсилали листи, що стосувалися погашення заборгованості за електроенергію нібито від імені бухгалтера „ДТЕК Енерго“… Жертві надсилали лист із прикріпленим PDF-файлом, у якому містилося посилання для „сплати боргу“. Перехід за лінком ініціював завантаження RAR-архіву з легітимного хмарного сховища DigitalOcean Spaces. Усередині цього архіву був ще один RAR-архів, захищений паролем, а також текстовий файл (TXT) із ключем для його розпакування. Фінальним елементом ланцюга виступав виконуваний EXE-файл, що є саморозпаковуваним SFX-архівом», — йдеться у повідомленні відомства.

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Наголошується, що запуск файла призводив до інсталяції легітимного програмного забезпечення LiteManager для віддаленого керування. Програма встановлювалася як системна служба з автозапуском під час завантаження операційної системи.

«Зловмисники застосували специфічну техніку приховування своїх командних серверів (C2). Конфігураційний файл встановленого програмного забезпечення містив значну кількість IP-адрес та доменних імен. Більшість із них належали цілком легітимним ресурсам, тоді як для фактичної взаємодії з хакерами використовувалися лише окремі адреси. Такий підхід суттєво ускладнює виявлення реальної інфраструктури зловмисників засобами мережевого моніторингу», — зазначається в повідомленні.

Фахівці Держспецзв’язку закликають користувачів бути вкрай обережними під час опрацювання електронних листів із вимогами термінового погашення боргів: не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити паролі для розпакування невідомих архівів, а інформацію про стан рахунків перевіряти виключно через офіційні застосунки постачальників послуг або їхні верифіковані портали.

Раніше повідомлялося, що на Київщині пенсіонерка віддала аферистам понад 13 мільйонів гривень. Поліція вже затримала шахрая.

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