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Збірна України повернулася до Києва після Євро-2020 (фото)

Збірна України повернулася до Києва після Євро-2020 (фото)

ТСН

Зустріти "синьо-жовтих" прийшло багато журналістів та уболівальників.

Збірна України повернулася додому з Чемпіонату Європи-2020, де вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу континентального форуму. На шляху до півфіналу команда Андрія Шевченка була зупинена англійцями (0:4).

4 липня всі охочі зустріли "синьо-жовтих" в аеропорту "Бориспіль", куди прилетів літак головної футбольної команди України. Футболісти та тренерський штаб піднялися на спеціально споруджену сцену, де їх гучними оплесками привітали уболівальники та журналісти.

© ТСН
ТСН
© ТСН
ТСН
© ТСН
ТСН
© ТСН
ТСН
  • Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).
  • У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).