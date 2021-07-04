Збірна України повернулася до Києва після Євро-2020 (фото)

Зустріти "синьо-жовтих" прийшло багато журналістів та уболівальників.

Збірна України повернулася додому з Чемпіонату Європи-2020, де вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу континентального форуму. На шляху до півфіналу команда Андрія Шевченка була зупинена англійцями (0:4).

4 липня всі охочі зустріли "синьо-жовтих" в аеропорту "Бориспіль", куди прилетів літак головної футбольної команди України. Футболісти та тренерський штаб піднялися на спеціально споруджену сцену, де їх гучними оплесками привітали уболівальники та журналісти.

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання