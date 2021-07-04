Сборная Украины вернулась в Киев после Евро-2020 (фото)

Встретить "сине-желтых" пришло много журналистов и болельщиков.

Сборная Украины вернулась домой с Чемпионата Европы-2020, где впервые в истории дошла до 1/4 финала континентального форума. На пути к полуфиналу команда Андрея Шевченко была остановлена англичанами (0:4).

4 июля все желающие встретили "сине-желтых" в аэропорту "Борисполь", куда прилетел самолет главной футбольной команды Украины. Футболисты и тренерский штаб поднялись на специально сооруженную сцену, где их громкими аплодисментами приветствовали болельщики и журналисты.

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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