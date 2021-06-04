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Чемпионат Европы-2020: календарь и результаты матчей Евро-2020

Чемпионат Европы-2020: календарь и результаты матчей Евро-2020

Матчи сборной Украины — 13, 17 и 21 черня. Фото — Надежда Мельниченко / ТСН Проспорт

Расписание поединков финальной стадии континентального первенства, которое пройдет летом в 11 городах Европы.

Финальный турнир Чемпионата Европы по футболу - Евро-2020, - состоится 11 июня - 11 июля 2021 года.

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  • В нем примут участие 24 европейские сборные, среди которых и сборная Украины. Сине-желтые в Группе С сыграют с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
  • Матчи континентального первенства примут 11 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.
  • В плей-офф выйдут две сильнейшие команды каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест.

 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ / ЕВРО 2020/
Финальный турнир. Групповой этап
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ТУР 1
ПЯТНИЦЯ, 11 июня 2021
Олимпико, Рим
Группа А 22:00 ТУРЦИЯ Турция _:_ Италия  ИТАЛИЯ  
 
СУББОТА, 12 июня 2021
Олимпийский, Баку
Группа А 16:00 УЭЛЬС Уэльс _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРИЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Группа B 19:00 ДАНИЯ Дания _:_ Финляндия ФИНЛЯНДИЯ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа C 22:00 БЕЛЬГИЯ Бельгия _:_ Россия РОССИЯ  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня 2021
Уэмбли, Лондон
Группа D 16:00 АНГЛИЯ Англия _:_ Хорватия ХОРВАТИЯ  
 
Арена Национале, Бухарест
Группа C 19:00 АВСТРИЯ Австрия _:_ БЮРМ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ  
 
Йохан Кройфф, Амстердам
Группа C 22:00 НИДЕРЛАНДЫ Нидерланды _:_ Украина УКРАИНА  
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня 2021
Хемпден Парк, Глазго
Группа D 16:00 ШОТЛАНДИЯ Шотландия _:_ Чехия ЧЕХИЯ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа E 19:00 ПОЛЬША Польша _:_ Словакия СЛОВАКИЯ  
 
Ла Картуха, Севилья
Группа E 22:00 ИСПАНИЯ Испания _:_ Швеция ШВЕЦИЯ  
 
ВТОРНИК, 15 июня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
Группа F 19:00 ВЕНГРИЯ Венгрия _:_ Португалия ПОРТУГАЛИЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Группа F 22:00 ФРАНЦИЯ Франция _:_ Германия ГЕРМАНИЯ  
 

ТУР 2
СРЕДА, 16 июня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа B 16:00 ФИНЛЯНДИЯ Финляндия _:_ Россия РОССИЯ  
 
Олимпийский, Баку
Группа А 19:00 ТУРЦИЯ Турция _:_ Уэльс УЭЛЬС  
 
Олимпико, Рим
Группа А 22:00 ИТАЛИЯ Италия _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРИЯ  
 
ЧЕТВЕРГ 17 июня 2021
Арена Национале, Бухарест
Группа C 16:00 УКРАИНА Украина _:_ БЮРМ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Группа B 19:00 ДАНИЯ Дания _:_ Бельгия БЕЛЬГИЯ  
 
Йохан Кройфф, Амстердам 
Группа C 22:00 НИДЕРЛАНДЫ Нидерланды _:_ Австрия АВСТРИЯ  
 
ПЯТНИЦА, 18 июня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа E 16:00 ШВЕЦИЯ Швеция _:_ Словакия СЛОВАКИЯ  
 
Хемпден Парк, Глазго
Группа D 19:00 ХОРВАТИЯ Хорватия _:_ Чехия ЧЕХИЯ  
 
Уэмбли, Лондон
Группа D 22:00 АНГЛИЯ Англия _:_ Шотландия ШОТЛАНДИЯ  
 
СУББОТА, 19 июня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
Группа Е 16:00 ВЕНГРИЯ Венгрия _:_ Франция ФРАНЦИЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Группа F 19:00 ПОРТУГАЛИЯ Португалия _:_ Германия ГЕРМАНИЯ  
 
Ла Картуха, Севилья
Группа F 22:00 ИСПАНИЯ Испания _:_ Польша ПОЛЬША  
 

ТУР 3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня 2021
Олимпико, Рим
Группа A 19:00 ИТАЛИЯ Италия _:_ Уэльс УЭЛЬС  
 
Олимпийский, Баку
Группа A 19:00 ШВЕЙЦАРИЯ Швейцария _:_ Турция ТУРЦИЯ  
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня 2021
Национале, Бухарест
Группа C 19:00 УКРАИНА Украина _:_ Австрия АВСТРИЯ  
 
Йохан Кройфф, Амстердам
Группа C 19:00 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ БЮРМ _:_ Нидерланды НИДЕРЛАНДЫ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа B 22:00 ФИНЛЯНДИЯ Финляндия _:_ Бельгия БЕЛЬГИЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Группа B 22:00 РОССИЯ Россия _:_ Дания ДАНИЯ  
 
ВТОРНИК, 22 июня 2021
Уэмбли, Лондон
Группа D 22:00 ЧЕХИЯ Чехия _:_ Англия АНГЛИЯ  
 
Хемпен Парк, Глазго
Группа D 22:00 ХОРВАТИЯ Хорватия _:_ Шотландия ШОТЛАНДИЯ  
 
СРЕДА, 23 июня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Группа E 19:00 ШВЕЦИЯ Швеция _:_ Польша ПОЛЬША  
 
Ла Картуха, Севилья
Группа E 19:00 СЛОВАКИЯ Словакия _:_ Испания ИСПАНИЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Группа F 22:00 ГЕРМАНИЯ Германия _:_ Венгрия ВЕНГРИЯ  
 
Ференц Пушкаш, Будапешт
Группа F 22:00 ПОРТУГАЛИЯ Португалия _:_ Франция ФРАНЦИЯ
 

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА
СУББОТА, 26 июня 2021
Йохан Кройфф, Амстердам
1 19:00 2-е место в группе A   _:_   2-е место в группе B
 
Уэмбли, Лондон
2 22:00 1-е место в группе A   _:_   2-е место в группе C
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
3 19:00 1-е место в группе C   _:_   3-е место в группах D / E или F
 
Ла Картуха, Севилья
4 22:00 1-е место в группе B   _:_   3-е место в группах A / D / E или F
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня 2021
Паркен, Копенгаген
5 19:00 2-е место в группе D   _:_   2-е место в группе E
 
Национале, Бухарест
6 22:00 1-е место в группе F   _:_   3-е место в Группах A / B или C
 
ВТОРНИК, 3 июля 2021
Уэмбли, Лондон
7 17:00 1-е место в группе D   _:_   2-е место в группе F
 
Хемпден Парк, Глазго
8 21:00 1-е место в группе E   _:_   3-е место в Группах A / B / C или D

1/4 ФИНАЛА
ПЯТНИЦА, 2 июля 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
1 19:00 Победитель 1/8 финала 6   _:_   Победитель 1/8 финала 5
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
2 22:00 Победитель 1/8 финала 4   _:_   Победитель 1/8 финала 2
 
СУББОТА, 3 июля 2021
Олимпийский, Баку
3 19:00 Победитель 1/8 финала 3   _:_   Победитель 1/8 финала 1
 
Олимпико, Рим
4 22:00 Победитель 1/8 ФИНАЛА 8   _:_   Победитель 1/8 ФИНАЛА 7

1/2 ФИНАЛА
Уэмбли, Лондон
ВТОРНИК, 10 июля 2021
1 22:00 Победитель чвертьфинала 2   _:_   Победитель чвертьфинала 1
 
СРЕДА, 11 июля 2021
2 22:00 Победитель чвертьфинала 4   _:_   Победитель чвертьфинала 3
 

ФИНАЛ
Уэмбли, Лондон
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля 2021
22:00   Победитель полуфинала 1   _:_   Победитель полуфинала 2

 

 

 