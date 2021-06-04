Чемпионат Европы-2020: календарь и результаты матчей Евро-2020

Расписание поединков финальной стадии континентального первенства, которое пройдет летом в 11 городах Европы.
Финальный турнир Чемпионата Европы по футболу - Евро-2020, - состоится 11 июня - 11 июля 2021 года.
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- В нем примут участие 24 европейские сборные, среди которых и сборная Украины. Сине-желтые в Группе С сыграют с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
- Матчи континентального первенства примут 11 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.
- В плей-офф выйдут две сильнейшие команды каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест.
|ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ / ЕВРО 2020/
|Финальный турнир. Групповой этап
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|
ТУР 1
|ПЯТНИЦЯ, 11 июня 2021
|Олимпико, Рим
|Группа А
|22:00
|ТУРЦИЯ
|_:_
|ИТАЛИЯ
|СУББОТА, 12 июня 2021
|Олимпийский, Баку
|Группа А
|16:00
|УЭЛЬС
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Паркен, Копенгаген
|Группа B
|19:00
|ДАНИЯ
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа C
|22:00
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|РОССИЯ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня 2021
|Уэмбли, Лондон
|Группа D
|16:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|Арена Национале, Бухарест
|Группа C
|19:00
|АВСТРИЯ
|_:_
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|Йохан Кройфф, Амстердам
|Группа C
|22:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|УКРАИНА
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня 2021
|Хемпден Парк, Глазго
|Группа D
|16:00
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|ЧЕХИЯ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа E
|19:00
|ПОЛЬША
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|Ла Картуха, Севилья
|Группа E
|22:00
|ИСПАНИЯ
|_:_
|ШВЕЦИЯ
|ВТОРНИК, 15 июня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Группа F
|19:00
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Группа F
|22:00
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|
ТУР 2
|СРЕДА, 16 июня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа B
|16:00
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|РОССИЯ
|Олимпийский, Баку
|Группа А
|19:00
|ТУРЦИЯ
|_:_
|УЭЛЬС
|Олимпико, Рим
|Группа А
|22:00
|ИТАЛИЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ЧЕТВЕРГ 17 июня 2021
|Арена Национале, Бухарест
|Группа C
|16:00
|УКРАИНА
|_:_
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|Паркен, Копенгаген
|Группа B
|19:00
|ДАНИЯ
|_:_
|БЕЛЬГИЯ
|Йохан Кройфф, Амстердам
|Группа C
|22:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|АВСТРИЯ
|ПЯТНИЦА, 18 июня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа E
|16:00
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|Хемпден Парк, Глазго
|Группа D
|19:00
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|ЧЕХИЯ
|Уэмбли, Лондон
|Группа D
|22:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|ШОТЛАНДИЯ
|СУББОТА, 19 июня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Группа Е
|16:00
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Группа F
|19:00
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Ла Картуха, Севилья
|Группа F
|22:00
|ИСПАНИЯ
|_:_
|ПОЛЬША
|
ТУР 3
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня 2021
|Олимпико, Рим
|Группа A
|19:00
|ИТАЛИЯ
|_:_
|УЭЛЬС
|Олимпийский, Баку
|Группа A
|19:00
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|ТУРЦИЯ
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня 2021
|Национале, Бухарест
|Группа C
|19:00
|УКРАИНА
|_:_
|АВСТРИЯ
|Йохан Кройфф, Амстердам
|Группа C
|19:00
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|НИДЕРЛАНДЫ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа B
|22:00
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|БЕЛЬГИЯ
|Паркен, Копенгаген
|Группа B
|22:00
|РОССИЯ
|_:_
|ДАНИЯ
|ВТОРНИК, 22 июня 2021
|Уэмбли, Лондон
|Группа D
|22:00
|ЧЕХИЯ
|_:_
|АНГЛИЯ
|Хемпен Парк, Глазго
|Группа D
|22:00
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|ШОТЛАНДИЯ
|СРЕДА, 23 июня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Группа E
|19:00
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|ПОЛЬША
|Ла Картуха, Севилья
|Группа E
|19:00
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|ИСПАНИЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Группа F
|22:00
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ВЕНГРИЯ
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Группа F
|22:00
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|
ПЛЕЙ-ОФФ
|
1/8 ФИНАЛА
|СУББОТА, 26 июня 2021
|Йохан Кройфф, Амстердам
|1
|19:00
|2-е место в группе A
|_:_
|2-е место в группе B
|Уэмбли, Лондон
|2
|22:00
|1-е место в группе A
|_:_
|2-е место в группе C
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|3
|19:00
|1-е место в группе C
|_:_
|3-е место в группах D / E или F
|Ла Картуха, Севилья
|4
|22:00
|1-е место в группе B
|_:_
|3-е место в группах A / D / E или F
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня 2021
|Паркен, Копенгаген
|5
|19:00
|2-е место в группе D
|_:_
|2-е место в группе E
|Национале, Бухарест
|6
|22:00
|1-е место в группе F
|_:_
|3-е место в Группах A / B или C
|ВТОРНИК, 3 июля 2021
|Уэмбли, Лондон
|7
|17:00
|1-е место в группе D
|_:_
|2-е место в группе F
|Хемпден Парк, Глазго
|8
|21:00
|1-е место в группе E
|_:_
|3-е место в Группах A / B / C или D
|
1/4 ФИНАЛА
|ПЯТНИЦА, 2 июля 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|1
|19:00
|Победитель 1/8 финала 6
|_:_
|Победитель 1/8 финала 5
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|2
|22:00
|Победитель 1/8 финала 4
|_:_
|Победитель 1/8 финала 2
|СУББОТА, 3 июля 2021
|Олимпийский, Баку
|3
|19:00
|Победитель 1/8 финала 3
|_:_
|Победитель 1/8 финала 1
|Олимпико, Рим
|4
|22:00
|Победитель 1/8 ФИНАЛА 8
|_:_
|Победитель 1/8 ФИНАЛА 7
|
1/2 ФИНАЛА
|ВТОРНИК, 10 июля 2021
|1
|22:00
|Победитель чвертьфинала 2
|_:_
|Победитель чвертьфинала 1
|СРЕДА, 11 июля 2021
|2
|22:00
|Победитель чвертьфинала 4
|_:_
|Победитель чвертьфинала 3
|
ФИНАЛ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля 2021
|22:00
|Победитель полуфинала 1
|_:_
|Победитель полуфинала 2