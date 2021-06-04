Чемпіонат Європи з футболу 2020: турнірні таблиці Євро-2020

24 національні збірні розділені на 6 груп по 4 учасники. Дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.
11 червня - 11 липня 2021 року відбудеться фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. У ній візьмуть участь 24 збірних УЄФА.
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- Чемпіонат був відкладений на 2021 рік через пандемію коронавірусної інфекції. Назву турніру вирішили не змінювати - Євро-2020
- Турнір приймуть 11 міст континенту. Матч-відкриття відбудеться у Римі, фінал - у Лондоні.
- Збірна України потрапила до Групи С. Наші суперники - Нідерланди, Австрія, Північна Македонія. Матчі нашої Групи відбудуться в Амстердамі та Бухаресті.
|ЄВРО-2020
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЄВРО-2020
|1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ПЛЕЙОФ / ФІНАЛ
(жиром буде виділено учасників плейоф)
ГРУПА A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІТАЛІЯ
|2
|ШВЕЙЦАРІЯ
|3
|ТУРЕЧЧИНА
|4
|УЕЛЬС
ГРУПА B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|ДАНІЯ
|3
|ФІНЛЯНДІЯ
|4
|РОСІЯ
ГРУПА C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АВСТРІЯ
|2
|НІДЕРЛАНДИ
|3
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|4
|УКРАЇНА
ГРУПА D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТІЯ
|2
|ЧЕХІЯ
|3
|АНГЛІЯ
|4
|ШОТЛАНДІЯ
ГРУПА E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬЩА
|2
|СЛОВАЧЧИНА
|3
|ІСПАНІЯ
|4
|ШВЕЦІЯ
ГРУПА F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦІЯ
|2
|НІМЕЧЧИНА
|3
|УГОРЩИНА
|4
|ПОРТУГАЛІЯ
ВСІ ГРУПИ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ