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Чемпіонат Європи з футболу 2020: турнірні таблиці Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу 2020: турнірні таблиці Євро-2020

Фінальна частина Євро-2020 - 11 червня - 11 липня / uefa.com

24 національні збірні розділені на 6 груп по 4 учасники. Дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

11 червня - 11 липня 2021 року відбудеться фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. У ній візьмуть участь 24 збірних УЄФА.

Дивіться також: кваліфікація Євро 2020 остаточне положення команд

  • Чемпіонат був відкладений на 2021 рік через пандемію коронавірусної інфекції. Назву турніру вирішили не змінювати - Євро-2020
  • Турнір приймуть 11 міст континенту. Матч-відкриття відбудеться у Римі, фінал - у Лондоні.
  • Збірна України потрапила до Групи С. Наші суперники - Нідерланди, Австрія, Північна Македонія. Матчі нашої Групи відбудуться в Амстердамі та Бухаресті.
ЄВРО-2020
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЄВРО-2020
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ПЛЕЙОФ / ФІНАЛ

(жиром буде виділено учасників плейоф)


ГРУПА A

Команда І В Н П М О
1 Италия ІТАЛІЯ            
2 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ            
3 Турция ТУРЕЧЧИНА            
4 Уэльс УЕЛЬС            


ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ            
2 Дания ДАНІЯ             
3 Финляндия ФІНЛЯНДІЯ             
4 Россия РОСІЯ            


ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Австрия АВСТРІЯ            
2 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ            
3 БЮРМ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ            
4 Украина УКРАЇНА            


ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Хорватия ХОРВАТІЯ            
2 Чехия ЧЕХІЯ             
3 Англия АНГЛІЯ            
4 Шотландия ШОТЛАНДІЯ            


ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 Польша ПОЛЬЩА            
2 Словакия СЛОВАЧЧИНА            
3 Испания ІСПАНІЯ            
4 Швеция ШВЕЦІЯ             


ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 Франция ФРАНЦІЯ            
2 Германия НІМЕЧЧИНА            
3 Венгрия УГОРЩИНА            
4 Португалия ПОРТУГАЛІЯ            

 

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