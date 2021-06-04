Чемпіонат Європи з футболу 2020: турнірні таблиці Євро-2020

24 національні збірні розділені на 6 груп по 4 учасники. Дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

11 червня - 11 липня 2021 року відбудеться фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. У ній візьмуть участь 24 збірних УЄФА.

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Чемпіонат був відкладений на 2021 рік через пандемію коронавірусної інфекції. Назву турніру вирішили не змінювати - Євро-2020

Турнір приймуть 11 міст континенту. Матч-відкриття відбудеться у Римі, фінал - у Лондоні.

Збірна України потрапила до Групи С. Наші суперники - Нідерланди, Австрія, Північна Македонія. Матчі нашої Групи відбудуться в Амстердамі та Бухаресті.

ЄВРО-2020

ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЄВРО-2020 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ПЛЕЙОФ / ФІНАЛ

(жиром буде виділено учасників плейоф)



ГРУПА A

№ Команда І В Н П М О 1 ІТАЛІЯ 2 ШВЕЙЦАРІЯ 3 ТУРЕЧЧИНА 4 УЕЛЬС



ГРУПА B

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 ДАНІЯ 3 ФІНЛЯНДІЯ 4 РОСІЯ



ГРУПА C

№ Команда І В Н П М О 1 АВСТРІЯ 2 НІДЕРЛАНДИ 3 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 4 УКРАЇНА



ГРУПА D

№ Команда І В Н П М О 1 ХОРВАТІЯ 2 ЧЕХІЯ 3 АНГЛІЯ 4 ШОТЛАНДІЯ



ГРУПА E

№ Команда І В Н П М О 1 ПОЛЬЩА 2 СЛОВАЧЧИНА 3 ІСПАНІЯ 4 ШВЕЦІЯ



ГРУПА F

№ Команда І В Н П М О 1 ФРАНЦІЯ 2 НІМЕЧЧИНА 3 УГОРЩИНА 4 ПОРТУГАЛІЯ

ВСІ ГРУПИ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ

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