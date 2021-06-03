Все про Чемпіонат Європи з футболу 2020 (Євро 2020)

Зворотний відлік до старту Євро 2020 у розпалі - залишилося 17 днів до початку найочікуванішого футбольного турніру континенту. Де і коли відбудеться чемпіонат, і хто суперники України?

Менше місяця залишається до старту головного футбольного турніру нашого континенту - Євро-2020.

Уболівальникам довелося чекати рік - Чемпіонат Європи з футболу 2020 був перенесений на літо 2021 року через пандемію коронавірусу, яка "накрила" планету минулої весни.

Дивіться також: кваліфікація Євро 2020 остаточне положення команд

КОЛИ СТАРТУЄ ЄВРО 2020 У 2021 РОЦІ

Нові терміни фінального турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року. Матч-відкриття відбудеться в Римі, фінал - у Лондоні.

Однак, турнір не буде таким, як раніше, адже на матчі пустять обмежену кількість глядачів.

УЧАСНИКИ І ГРУПИ ЄВРО 2020

24 учасники фінального турніру Євро-2020 розподілені на 6 груп по 4 команди в кожній:

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

Чинний чемпіон Європи - збірна Португалії, яка тріумфувала в 2016 році у Франції.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2020 (МІСТА)

Спочатку Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинні були прийняти 12 різних міст Європи - на честь 60-річчя УЄФА. Однак масштаби грандіозного турніру довелося скоротити в зв'язку з коронавірусною ситуацією в Європі.

23 квітня 2021 року виконком УЄФА затвердив зміни серед міст-господарів Євро-2020. Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Турнір приймуть 11 міст:

МІСТО СТАДІОН МАТЧІ АМСТЕРДАМ "Йохан Кройфф Арена" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу БАКУ "Олімпійський" Три матчі групового етапу, один чвертьфінал БУДАПЕШТ "Ференц Пушкаш" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу БУХАРЕСТ "Арена Націонале" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу ГЛАЗГО "Хемпден Парк" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу КОПЕНГАГЕН "Паркен" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу МЮНХЕН "Арена Мюнхен" Три матчі групового етапу, один чвертьфінал ЛОНДОН "Вемблі" Три матчі групового етапу, два матч 1/8 фіналу, півфінали і фінал РИМ "Олімпіко" Три матчі групового етапу, один чвертьфінал САНКТ-ПЕТЕРБУРГ "Санкт-Петербург" Шість матчів групового етапу, один чвертьфінал СЕВІЛЬЯ "Ла Картуха" Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу

РОЗКЛАД І КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЄВРО 2020

На груповому етапі матчі будуть проходити в три часові слоти - 16:00, 19:00 і 22:00. У плейоф до чвертьфіналу - о 19:00 і 22:00, а починаючи від півфіналу, всі ігри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Дивіться також: календар і результати матчів Євро-2020

ГРУПОВИЦ ЕТАП

11 - 23 червня

П'ятниця, 11 червня

Група A: Туреччина - Італія (22.00, Рим)



Субота, 12 червня

Група A: Уельс - Швейцарія (16:00, Баку)

Група B: Данія - Фінляндія (19:00, Копенгаген)

Група B: Бельгія - Росія (22.00, Санкт-Петербург)



Неділя, 13 червня

Група D: Англія - Хорватія (16:00 Лондон)

Група C: Австрія - Північна Македонія (19:00, Бухарест)

Група C: Нідерланди - Україна (22.00, Амстердам)



Понеділок, 14 червня

Група D: Шотландія - Чехія (16:00, Глазго)

Група E: Польща - Словаччина (19:00, Санкт-Петербург)

Група E: Іспанія - Швеція (22.00, Севілья)



Вівторок, 15 червня

Група F: Угорщина - Португалія (19:00, Будапешт)

Група F: Франція - Німеччина (22.00, Мюнхен)



Середа, 16 червня

Група B: Фінляндія - Росія (16:00, Санкт-Петербург)

Група A: Туреччина - Уельс (19:00, Баку)

Група A: Італія - Швейцарія (22.00, Рим)



Четвер, 17 червня

Група C: Україна - Північна Македонія (16:00, Бухарест)

Група B: Данія - Бельгія (19:00, Копенгаген)

Група C: Нідерланди - Австрія (22.00, Амстердам)



П'ятниця, 18 червня

Група E: Швеція - Словаччина (16:00, Санкт-Петербург)

Група D: Хорватія - Чехія (19:00, Глазго)

Група D: Англія - Шотландія (22.00, Лондон)



Субота, 19 червня

Група F: Угорщина - Франція (16:00, Будапешт)

Група F: Португалія - Німеччина (19:00, Мюнхен)

Група E: Іспанія - Польща (22.00, Севілья)



Неділя, 20 червня

Група A: Італія - Уельс (19:00, Рим)

Група A: Швейцарія - Туреччина (19:00, Баку)



Понеділок, 21 червня

Група C: Північна Македонія - Нідерланди (19:00, Амстердам)

Група C: Україна - Австрія (19:00, Бухарест)

Група B: Росія - Данія (22.00, Копенгаген)

Група B: Фінляндія - Бельгія (22.00, Санкт-Петербург)



Вівторок, 22 червня

Група D: Чехія - Англія (22.00, Лондон)

Група D: Хорватія - Шотландія (22.00, Глазго)



Середа, 23 червня

Група E: Словаччина - Іспанія (19:00, Севілья)

Група E: Швеція - Польща (19:00, Санкт-Петербург)

Група F: Німеччина - Угорщина (22.00, Мюнхен)

Група F: Португалія - Франція (22.00, Будапешт)

Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

24 і 25 червня - дні відпочинку

ПЛЕЙОФ

1/8 фіналу

Субота, 26 червня

1: 2A - 2B (19:00, Амстердам)

2: 1A - 2C (22.00, Лондон)



Неділя, 27 червня

3: 1C - 3D/E/F (19:00, Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (22.00, Севілья)



Понеділок, 28 червня

5: 2D - 2E (19:00, Копенгаген)

6: 1F - 3A/B/C (22.00, Бухарест)



Вівторок, 29 червня

7: 1D - 2F (19:00, Лондон)

8: 1E - 3A/B/C/D (22.00, Глазго)

30 червня та 1 липня - дні відпочинку

Чвертьфінали

П'ятниця, 2 липня

Чвертьфінал 1: Переможець матчу 6 - переможець матчу 5 (19:00, Санкт-Петербург)

Чвертьфінал 2: Переможець матчу 4 - переможець матчу 2 (22.00, Мюнхен)



Субота, 3 липня

Чвертьфінал 3: Переможець матчу 1 - переможець матчу 3 (19:00, Баку)

Чвертьфінал 4: Переможець матчу 8 - переможець матчу 7 (22.00, Рим)

4 і 5 липня - дні відпочинку

Півфінали



Вівторок, 6 липня

Півфінал 1: Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2 (22.00, Лондон)



Середа, 7 липня

Півфінал 2: Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3 (22.00, Лондон)

8, 9, 10 липня - дні відпочинку

ФІНАЛ

Неділя, 11 липня

Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2 (22.00, Лондон)

СУПЕРНИКИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО 2020

Збірна України раніше ніколи не виходила на Євро напряму. У 2012 році вона була господинею турніру разом з Польщею, а в 2016-му пройшла в "стиках" Словенію.

У кваліфікації Євро-2020 команда Андрія Шевченка виграла свою групу, не програвши жодного матчу. Пам'ятною для уболівальників буде перемога над чинними чемпіонами Європи - збірною Португалії з Кріштіану Роналду.

У фінальному турнірі Євро-2020 Україна битися з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією в Групі C.

НІДЕРЛАНДИ

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1988)

Результат на Євро-2016: не грали

Тренер: Франк де Бур

Нідерландці не потрапили на Євро-2016 і ЧС-2018. Так довго в фінальних стадіях великих турнірів вони не грали від середини 80-х, а потім стали чемпіонами Європи-1988.

АВСТРІЯ

Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)

Результат на Євро-2016: груповий етап

Тренер: Франко Фода

Остання перемога австрійців у фінальній стадії великого турніру майже 30 років - на ЧС-1990 вони з рахунком 2:1 обіграли збірну США.

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Найкращий результат на Євро: не грала

Результат на Євро-2016: не грала

Тренер: Ігор Ангеловскіх

У кваліфікації збірна Північної Македонії посіла третє місце - це її найкращий результат за 13 відбіркових циклів з моменту здобуття країною незалежності. Щоправда, в "стики" македонці потрапили через Лігу націй.



КОЛИ МАТЧІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО 2020

Неділя, 13 червня

Нідерланди - Україна (22.00, Амстердам)

Четвер, 17 червня

Україна - Північна Македонія (16:00, Бухарест)

Понеділок, 21 червня

Україна - Австрія (19:00, Бухарест)

ЧИ ПУСТЯТЬ ГЛЯДАЧІВ НА МАТЧІ ЄВРО 2020

Матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами на трибунах, однак, в обмеженій кількості.

Санкт-Петербург і Баку відкриють стадіони на 50% від місткості трибун.

і відкриють стадіони на 50% від місткості трибун. Будапешт має намір пустити 100% глядачів, але зі строгими правилами входу на стадіон.

має намір пустити 100% глядачів, але зі строгими правилами входу на стадіон. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим і Севілья пустять від 25% до 33% глядачів.

і пустять від 25% до 33% глядачів. Лондон підтвердив мінімальну місткість в розмірі 25% місць на три матчі групового етапу і матч 1/8 фіналу.

підтвердив мінімальну місткість в розмірі 25% місць на три матчі групового етапу і матч 1/8 фіналу. Мюнхен планує пускати на матчі мінімум 14 500 глядачів, тобто 22% від загальної місткості трибун.

Додамо, що збірна України проведе матчі в Амстердамі і Бухаресті. Як українським уболівальникам потрапити на поєдинки - читайте ТУТ.

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