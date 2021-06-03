Все про Чемпіонат Європи з футболу 2020 (Євро 2020)

Зворотний відлік до старту Євро 2020 у розпалі - залишилося 17 днів до початку найочікуванішого футбольного турніру континенту. Де і коли відбудеться чемпіонат, і хто суперники України?
Менше місяця залишається до старту головного футбольного турніру нашого континенту - Євро-2020.
Уболівальникам довелося чекати рік - Чемпіонат Європи з футболу 2020 був перенесений на літо 2021 року через пандемію коронавірусу, яка "накрила" планету минулої весни.
Дивіться також: кваліфікація Євро 2020 остаточне положення команд
КОЛИ СТАРТУЄ ЄВРО 2020 У 2021 РОЦІ
Нові терміни фінального турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року. Матч-відкриття відбудеться в Римі, фінал - у Лондоні.
Однак, турнір не буде таким, як раніше, адже на матчі пустять обмежену кількість глядачів.
УЧАСНИКИ І ГРУПИ ЄВРО 2020
24 учасники фінального турніру Євро-2020 розподілені на 6 груп по 4 команди в кожній:
Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
Чинний чемпіон Європи - збірна Португалії, яка тріумфувала в 2016 році у Франції.
Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру
ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2020 (МІСТА)
Спочатку Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинні були прийняти 12 різних міст Європи - на честь 60-річчя УЄФА. Однак масштаби грандіозного турніру довелося скоротити в зв'язку з коронавірусною ситуацією в Європі.
23 квітня 2021 року виконком УЄФА затвердив зміни серед міст-господарів Євро-2020. Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
Турнір приймуть 11 міст:
|МІСТО
|СТАДІОН
|МАТЧІ
|АМСТЕРДАМ
|"Йохан Кройфф Арена"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
|БАКУ
|"Олімпійський"
|Три матчі групового етапу, один чвертьфінал
|БУДАПЕШТ
|"Ференц Пушкаш"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
|БУХАРЕСТ
|"Арена Націонале"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
|ГЛАЗГО
|"Хемпден Парк"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
|КОПЕНГАГЕН
|"Паркен"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
|МЮНХЕН
|"Арена Мюнхен"
|Три матчі групового етапу, один чвертьфінал
|ЛОНДОН
|"Вемблі"
|Три матчі групового етапу, два матч 1/8 фіналу, півфінали і фінал
|РИМ
|"Олімпіко"
|Три матчі групового етапу, один чвертьфінал
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|"Санкт-Петербург"
|Шість матчів групового етапу, один чвертьфінал
|СЕВІЛЬЯ
|"Ла Картуха"
|Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу
РОЗКЛАД І КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЄВРО 2020
На груповому етапі матчі будуть проходити в три часові слоти - 16:00, 19:00 і 22:00. У плейоф до чвертьфіналу - о 19:00 і 22:00, а починаючи від півфіналу, всі ігри розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Дивіться також: календар і результати матчів Євро-2020
|ГРУПОВИЦ ЕТАП
11 - 23 червня
П'ятниця, 11 червня
Група A: Туреччина - Італія (22.00, Рим)
Субота, 12 червня
Група A: Уельс - Швейцарія (16:00, Баку)
Група B: Данія - Фінляндія (19:00, Копенгаген)
Група B: Бельгія - Росія (22.00, Санкт-Петербург)
Неділя, 13 червня
Група D: Англія - Хорватія (16:00 Лондон)
Група C: Австрія - Північна Македонія (19:00, Бухарест)
Група C: Нідерланди - Україна (22.00, Амстердам)
Понеділок, 14 червня
Група D: Шотландія - Чехія (16:00, Глазго)
Група E: Польща - Словаччина (19:00, Санкт-Петербург)
Група E: Іспанія - Швеція (22.00, Севілья)
Вівторок, 15 червня
Група F: Угорщина - Португалія (19:00, Будапешт)
Група F: Франція - Німеччина (22.00, Мюнхен)
Середа, 16 червня
Група B: Фінляндія - Росія (16:00, Санкт-Петербург)
Група A: Туреччина - Уельс (19:00, Баку)
Група A: Італія - Швейцарія (22.00, Рим)
Четвер, 17 червня
Група C: Україна - Північна Македонія (16:00, Бухарест)
Група B: Данія - Бельгія (19:00, Копенгаген)
Група C: Нідерланди - Австрія (22.00, Амстердам)
П'ятниця, 18 червня
Група E: Швеція - Словаччина (16:00, Санкт-Петербург)
Група D: Хорватія - Чехія (19:00, Глазго)
Група D: Англія - Шотландія (22.00, Лондон)
Субота, 19 червня
Група F: Угорщина - Франція (16:00, Будапешт)
Група F: Португалія - Німеччина (19:00, Мюнхен)
Група E: Іспанія - Польща (22.00, Севілья)
Неділя, 20 червня
Група A: Італія - Уельс (19:00, Рим)
Група A: Швейцарія - Туреччина (19:00, Баку)
Понеділок, 21 червня
Група C: Північна Македонія - Нідерланди (19:00, Амстердам)
Група C: Україна - Австрія (19:00, Бухарест)
Група B: Росія - Данія (22.00, Копенгаген)
Група B: Фінляндія - Бельгія (22.00, Санкт-Петербург)
Вівторок, 22 червня
Група D: Чехія - Англія (22.00, Лондон)
Група D: Хорватія - Шотландія (22.00, Глазго)
Середа, 23 червня
Група E: Словаччина - Іспанія (19:00, Севілья)
Група E: Швеція - Польща (19:00, Санкт-Петербург)
Група F: Німеччина - Угорщина (22.00, Мюнхен)
Група F: Португалія - Франція (22.00, Будапешт)
Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.
24 і 25 червня - дні відпочинку
|ПЛЕЙОФ
1/8 фіналу
Субота, 26 червня
1: 2A - 2B (19:00, Амстердам)
2: 1A - 2C (22.00, Лондон)
Неділя, 27 червня
3: 1C - 3D/E/F (19:00, Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (22.00, Севілья)
Понеділок, 28 червня
5: 2D - 2E (19:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (22.00, Бухарест)
Вівторок, 29 червня
7: 1D - 2F (19:00, Лондон)
8: 1E - 3A/B/C/D (22.00, Глазго)
30 червня та 1 липня - дні відпочинку
Чвертьфінали
П'ятниця, 2 липня
Чвертьфінал 1: Переможець матчу 6 - переможець матчу 5 (19:00, Санкт-Петербург)
Чвертьфінал 2: Переможець матчу 4 - переможець матчу 2 (22.00, Мюнхен)
Субота, 3 липня
Чвертьфінал 3: Переможець матчу 1 - переможець матчу 3 (19:00, Баку)
Чвертьфінал 4: Переможець матчу 8 - переможець матчу 7 (22.00, Рим)
4 і 5 липня - дні відпочинку
Півфінали
Вівторок, 6 липня
Півфінал 1: Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2 (22.00, Лондон)
Середа, 7 липня
Півфінал 2: Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3 (22.00, Лондон)
8, 9, 10 липня - дні відпочинку
ФІНАЛ
Неділя, 11 липня
Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2 (22.00, Лондон)
СУПЕРНИКИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО 2020
- Збірна України раніше ніколи не виходила на Євро напряму. У 2012 році вона була господинею турніру разом з Польщею, а в 2016-му пройшла в "стиках" Словенію.
У кваліфікації Євро-2020 команда Андрія Шевченка виграла свою групу, не програвши жодного матчу. Пам'ятною для уболівальників буде перемога над чинними чемпіонами Європи - збірною Португалії з Кріштіану Роналду.
У фінальному турнірі Євро-2020 Україна битися з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією в Групі C.
НІДЕРЛАНДИ
Найкращий результат на Євро: чемпіон (1988)
Результат на Євро-2016: не грали
Тренер: Франк де Бур
Нідерландці не потрапили на Євро-2016 і ЧС-2018. Так довго в фінальних стадіях великих турнірів вони не грали від середини 80-х, а потім стали чемпіонами Європи-1988.
АВСТРІЯ
Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)
Результат на Євро-2016: груповий етап
Тренер: Франко Фода
Остання перемога австрійців у фінальній стадії великого турніру майже 30 років - на ЧС-1990 вони з рахунком 2:1 обіграли збірну США.
ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
Найкращий результат на Євро: не грала
Результат на Євро-2016: не грала
Тренер: Ігор Ангеловскіх
У кваліфікації збірна Північної Македонії посіла третє місце - це її найкращий результат за 13 відбіркових циклів з моменту здобуття країною незалежності. Щоправда, в "стики" македонці потрапили через Лігу націй.
КОЛИ МАТЧІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО 2020
Неділя, 13 червня
Нідерланди - Україна (22.00, Амстердам)
Четвер, 17 червня
Україна - Північна Македонія (16:00, Бухарест)
Понеділок, 21 червня
Україна - Австрія (19:00, Бухарест)
ЧИ ПУСТЯТЬ ГЛЯДАЧІВ НА МАТЧІ ЄВРО 2020
Матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами на трибунах, однак, в обмеженій кількості.
- Санкт-Петербург і Баку відкриють стадіони на 50% від місткості трибун.
- Будапешт має намір пустити 100% глядачів, але зі строгими правилами входу на стадіон.
- Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим і Севілья пустять від 25% до 33% глядачів.
- Лондон підтвердив мінімальну місткість в розмірі 25% місць на три матчі групового етапу і матч 1/8 фіналу.
- Мюнхен планує пускати на матчі мінімум 14 500 глядачів, тобто 22% від загальної місткості трибун.
Додамо, що збірна України проведе матчі в Амстердамі і Бухаресті. Як українським уболівальникам потрапити на поєдинки - читайте ТУТ.