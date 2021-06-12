У Великій Британії виявили віспу мавп: троє людий вже інфікувались

Симптоми віспи мавп дуже схожі на натуральну віспу.

У Великій Британії виявили три випадки віспи мавп - захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми цього вірусного захворювання дуже схожі за клінічними ознаками на натуральну віспу, проте менш загрозливі.

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Наразі працівники охорони здоров’я Великої Британії підтвердили два випадки у північному Уельсі та один у Ліверпулі на північному заході Англії, пише Mirror.

Зазвичай віспа мавп зустрічається у віддалених районах центральної та західної Африки, поблизу тропічних лісів. Внаслідок зараження на обличчі, або руках людини з'являється висип.

фото / Mirror, Getty Images

На щастя, летальних випадків від віспи мавп у Великобританії ще не зафіксовували.

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