У Пакистані блокуватимуть телефони тим, хто відмовиться від щеплення проти коронавірусу

В найгустонаселенішій провінції Пакистану Пенджабі місцеві мешканці залишаться без мобільного зв'язку, якщо не отримають щеплення від коронавірусу.

У пакистанська провінції Пенджаб вирішили блокуватиме мобільні телефони місцевих жителів, які відмовляться вакцинуватись від коронавірусу.

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У департаменті первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу пояснили, що спершу це була всього лише пропозиція, але люди дуже не наважувалися отримати щеплення від COVID-19, тому рішення згодом ухвалили, пише AFP.

Тож зараз державне агентство зв'язку Пакистану буде вирішувати, як втілити задум.

Зазначається, що в останні тижні у Пакистані масштаби вакцинації збільшилися, і здебільшого щодня вводиться понад 200 тис. доз, але це становить лише невелику частину від 220 млн населення. Загалом за період вакцинальної кампанії у країні отримали щеплення 10,5 млн людей. Водночас в Пенджабі – найгустонаселенішій провінції країни, до якої належить мегаполіс Лахор – попит на щеплення знизився.

Голова Пакистанської асоціації молодих лікарів Салман Хасіб пояснив, що в Пакистані низький рівень освіти, а люди поширюють чутки та дезінформацію про вакцини. У зв'язку з цим люди побоюються побічних ефектів.

Нагадаємо, у Китаї вакцину від коронавірусу схвалили для дітей віком від трьох років.

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