Масова вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили понад 1 млн щеплень

В деяких містах навіть зафіксували черги.
Понад 1,3 млн щеплень від коронавірусу вже зроблені в Україні - темпи імунізації пришвидшили центри масової вакцинації. Їх розгорнули вже в 10 містах.
Про це йдеться у випуску ТСН Ранок.
До Києва, Львова та Одеси, де центри відкрили тиждень тому, доєдналися Тернопіль, Рівне, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород та Горішні Плавні. У великих містах масове щеплення знову спричинило ажіотаж: у Києві та Львові до центрів вакцинації шикувалися черги.
Але довго стояти і чекати доводилося тим, хто приходив без СМС-запрошення. Натомість у містах-новачках в масовій імунізації, зокрема в Рівному, черг не було.
Нагадаємо, у всіх центрах масової вакцинації щеплюють вакциною китайського виробництва "Короновак". Всі охочі щепитися мають записатися через додаток "Дія". Запрошують на вакцинацію СМС-ками, де вказані дата, час і навіть номер вакцинальної бригади.