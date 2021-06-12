Допоможіть 3-річній Кірі пройти рятівну трансплантацію нирки

Операція потрібна невідкладно, тож потрібні кошти для виїзду за кордон.

Мама маленької киянки Завальної Кірі з болем згадує історію хвороби своєї доньки, але вона вимушена знову пригадувати весь біль і страждання своєї крихітки, щоб попросити про допомогу небайдужих людей, адже самостійно їй не впоратись із збором коштів, які потрібні на подальше лікування дитини.

Рік тому на тлі вірусної інфекції у Кіри відмовили нирки

«Все сталося так швидко, що лікарі не одразу зрозуміли, що з нею сталося. І вже через тиждень Кірочка потрапила в ОХМАТДИТ в реанімаційне відділення гострої токсикології з діагнозом «Гостра ниркова недостатність, сепсис, з набряками легких і мозку» і на апарат ШВЛ. Довгі два місяці лікарі реанімації боролися за її життя. Потім ще 4 місяці лікування та реабілітації в палаті», - розповідає мама дівчинки Наталя.

Це був дуже непростий час, адже після всього, що довелося пережити, Кіра знову вчилася тримати голову, сидіти, ходити, пити, їсти, концентрувати погляд на предметах, розмовляти...

Це все вдалося, але залишилося наслідки найскладнішого – нирки дитини не відновили свою роботу.

Діаліз 12 годин на добу

У дівчинки залишився діагноз «Термінальна стадія хронічної ниркової недостатності».

«Зараз ми на діалізі 12 годин на добу. Показники креатиніну і сечовини високі. Внаслідок набряку мозку і постійного діалізу, відстаємо в розвитку», - додає жінка.

Добрый вечер,наши волшебники Хочу рассказать немного о буднях моей доченьки… Кирочка живёт сейчас благодаря... Опубліковано Натал'єю Завальною Вівторок, 8 червня 2021 р.

Кірі потрібна трансплантація нирки

Поліпшити стан дитини і наблизити до повноцінного життя може лише трансплантація нирки і до того ж провести її потрібно невідкладно. Тому родина звернулась до сусідньої Білорусі, де трансплантація стоїть на потоці і там їх проводять дуже часто. Та лікування там буде коштувати десятки тисяч доларів.

«Так як в Україні почали розвивати трансплантацію від посмертних донорів - МОЗ припинило оплачувати виїзд на трансплантацію до Білорусі. І нам відмовили, ми втратили три місяці в очікуванні відповіді від МОЗ. Очікування донора в Україні може зайняти дуже багато часу, а у нас його немає зовсім», - каже мама дівчинки.

Пересадка нирки в Білорусі коштує 60 000 евро

«У нас з Кірою такої суми немає, так як донечку я виховую одна. Тому прошу допомоги у всіх небайдужих і добрих людей. Моя донечка - єдиний сенс мого життя, без неї мене теж не стане. Будь ласка, допоможіть врятувати мою Кіру», - благає Наталя.

Реквізити для допомоги:

МОНОБАНК

4441 1144 2529 9540

Завальна Наталія

АБО

ПРИВАТБАНК

4149 4993 8172 4283

Завальна Наталія

Більше інформації і реквізитів на сторінці мами в соціальній мережі - https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270985670

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