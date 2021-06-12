У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

Протягом доби вакцинували 62 062 українців.

Протягом минулої доби, 11 червня, від коронавірусу вакцинували 62 062 українці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що протягом доби працювали 549 мобільних бригад та 701 пункт щеплення. Одну дозу препарату від COVID-19 отримали 35 680 людей. Повністю імунізовані (отримали дві дози) - 26 382 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи. Однією дозою щепили 1 430 990 осіб. Дві дози отримали - 230 420 осіб. Загалом проведено 1 661 410 щеплень.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

Як повідомлялося, на вихідних в Україні знову відкриються центри масової вакцинації від коронавірусу. Цього разу їх буде значно більше, ніж тиждень тому, коли їх працювало лише 15. Вони відкриються не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах. Це теж має суттєво пришвидшити процес вакцинації населення.

Новини України: цими вихідними працюватимуть понад пів сотні центрів масової вакцинації

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