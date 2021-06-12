В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В течение суток вакцинировали 62 062 украинца.

За прошедшие сутки, 11 июня, от коронавируса вакцинировали 62 062 украинца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки. Одну дозу от COVID-19 получили 35 680 человек. Полностью иммунизированы (получили две дозы) — 26 382 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека. Одной дозой прививали 1 430 990 человек. Две дозы получили — 230 420 человек. Всего проведено 1 661 410 прививок.

По состоянию на 12 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

Как сообщалось, на выходных в Украине снова откроются центры массовой вакцинации от коронавируса. На этот раз их будет значительно больше, чем неделю назад, когда их работало только 15. Они откроются не только в областных центрах, но и в небольших городах. Это тоже должно существенно ускорить процесс вакцинации населения.

Новости Украины: в эти выходные будут работать более полсотни центров массовой вакцинации

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