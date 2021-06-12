"Найти путь вперед": в Вашингтоне рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

Байден хочет поговорить с российским коллегой о кибератаки, права человека, скопление войск на границе с Украиной.

В Белом доме рассчитывают, что Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в Женеве найдут пути, чтобы улучшить отношения между США и РФ.

Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки телеканала CNN.

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"Встреча организуется именно из-за различий, которые существуют, из-за всех тем, по которым стали враждебными отношений. Мы рассчитываем найти путь вперед", — заявила она.

По словам Псаки, в ходе переговоров президенты смогут продвинуться, в частности, в вопросах стратегической стабильности, возвращение к ядерной сделке с Ираном. Кроме того, Джо Байден хочет поговорить с российским коллегой о кибератаки, права человека, скопление войск на границе с Украиной.

"Президент не намерен отказываться от обсуждения тем, которые вызывают у него беспокойство. Он будет говорить с президентом Путиным открыто", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Несмотря встреча, Вашингтон не откажется от реагирования на действия Москвы. В частности, и от санкционных ограничений: "Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия".

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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