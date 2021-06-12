Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: погиб военнослужащий

В течение суток зафиксировано девять обстрелов позиций.

За прошедшие сутки, 11 июня, зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 12 июня.

Вблизи Водяного, что у Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал позиции из минометов 82-го калибра.

Также читайте Арестович рассказал, сколько человек попало в списки на обмен пленными с украинской стороны

Неподалеку Водяного на Приазовье оккупанты четыре раза открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В направлении опытно боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Южного — с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На-На Приазовье, вблизи Водяного, боевики открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", — говорится в штабе. Ситуацию в ООС называют контролируемой.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

Новости с фронта: неподалеку Водяного украинский военный погиб от осколочного ранения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку