Народные приметы, обряды и обычаи 12 июня

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

12 июня церковь и верующие чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

12 июня: церковный праздник

Исаакий — игумен, исповедник, один из пустынных подвижников, которые осуществляли монашеский подвиг в глубоком уединении.

В правление императора Феодосия преподобный основал монастырь близ Константинополя. После смерти святого Исаакия, игуменом обители стал монах Далмат. Именно от его имени обитель стали называть Далматского.

12 июня: народные традиции

Наши предки связывали этот день со змеями. Другие названия праздника: "Исаакий", "Змеевик". Считалось, что на Исаакия пресмыкающиеся устраивают свадьбы.

12 июня: что категорически запрещено

ходить в лес;

избегать ходить по траве;

убивать змей.

12 июня: что стоит сделать

беречь зрение;

делать покупки и ремонт;

прислушиваться к советам близких.

12 июня: украинские народные приметы

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.

Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

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