Народные приметы, обряды и обычаи 12 июня

Обильно зацвела акация — на урожайный год.
12 июня церковь и верующие чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.
12 июня: церковный праздник
Исаакий — игумен, исповедник, один из пустынных подвижников, которые осуществляли монашеский подвиг в глубоком уединении.
В правление императора Феодосия преподобный основал монастырь близ Константинополя. После смерти святого Исаакия, игуменом обители стал монах Далмат. Именно от его имени обитель стали называть Далматского.
12 июня: народные традиции
Наши предки связывали этот день со змеями. Другие названия праздника: "Исаакий", "Змеевик". Считалось, что на Исаакия пресмыкающиеся устраивают свадьбы.
12 июня: что категорически запрещено
- ходить в лес;
- избегать ходить по траве;
- убивать змей.
12 июня: что стоит сделать
- беречь зрение;
- делать покупки и ремонт;
- прислушиваться к советам близких.
12 июня: украинские народные приметы
- Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.
- Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.
- Поникли цветки картофеля — быть ненастью.
- Обильно зацвела акация — на урожайный год.
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