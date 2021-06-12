Народні прикмети, обряди і звичаї 12 червня

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

12 червня церква і віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакiя, сповідника, iгумена обителi Далматської.

12 червня: церковне свято

Ісаакiй - ігумен, сповідник, один з пустельних подвижників, які здійснювали чернечий подвиг в глибокій самоті.

За правління імператора Феодосія преподобний заснував монастир поблизу Константинополя. Після смерті святого Ісакія, ігуменом обителі став чернець Далмат. Саме від його імені обитель стали називати Далматською.

12 червня: народні традиції

Наші предки пов'язували цей день зі зміями. Інші назви свята: "Ісаакій", "Змійовик". Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.

12 червня: що категорично заборонено

ходити в ліс;

уникати ходити по траві;

вбивати змій.

12 червня: що варто зробити

берегти зір;

робити покупки та ремонт;

прислухатися до порад близьких.

12 червня: українські народні прикмети

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.

Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.

Поникли квітки картоплі — бути негоді.

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

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