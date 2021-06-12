Народні прикмети, обряди і звичаї 12 червня

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.
12 червня церква і віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакiя, сповідника, iгумена обителi Далматської.
12 червня: церковне свято
Ісаакiй - ігумен, сповідник, один з пустельних подвижників, які здійснювали чернечий подвиг в глибокій самоті.
За правління імператора Феодосія преподобний заснував монастир поблизу Константинополя. Після смерті святого Ісакія, ігуменом обителі став чернець Далмат. Саме від його імені обитель стали називати Далматською.
12 червня: народні традиції
Наші предки пов'язували цей день зі зміями. Інші назви свята: "Ісаакій", "Змійовик". Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.
12 червня: що категорично заборонено
- ходити в ліс;
- уникати ходити по траві;
- вбивати змій.
12 червня: що варто зробити
- берегти зір;
- робити покупки та ремонт;
- прислухатися до порад близьких.
12 червня: українські народні прикмети
- Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.
- Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.
- Поникли квітки картоплі — бути негоді.
- Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.
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