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Народні прикмети, обряди і звичаї 12 червня

Народні прикмети, обряди і звичаї 12 червня

pixabay.com

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

12 червня церква і віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакiя, сповідника, iгумена обителi Далматської.

12 червня: церковне свято

Ісаакiй - ігумен, сповідник, один з пустельних подвижників, які здійснювали чернечий подвиг в глибокій самоті. 

За правління імператора Феодосія преподобний заснував монастир поблизу Константинополя. Після смерті святого Ісакія, ігуменом обителі став чернець Далмат. Саме від його імені обитель стали називати Далматською.

12 червня: народні традиції 

Наші предки пов'язували цей день зі зміями. Інші назви свята: "Ісаакій", "Змійовик". Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля. 

12 червня: що категорично заборонено

  • ходити в ліс;
  • уникати ходити по траві;
  • вбивати змій. 

12 червня: що варто зробити

  • берегти зір;
  • робити покупки та ремонт;
  • прислухатися до порад близьких. 

12 червня: українські народні прикмети 

  • Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.
  • Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.
  • Поникли квітки картоплі — бути негоді.
  • Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

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