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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 червня

Associated Press

Від початку пандемії захворіло майже 2,23 млн українців.

В Україні станом на ранок суботи, 12 червня зафіксовано 1 274 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей. Одужало 4 905  осіб. Здійснено 54 821 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 215
  • Вінницька область – 20
  • Волинська область – 39
  • Дніпропетровська область – 52
  • Донецька область – 84
  • Житомирська область – 26
  • Закарпатська область – 29
  • Запорізька область – 46
  • Івано-Франківська область – 16
  • Київська область – 102
  • Кіровоградська область – 14
  • Луганська область – 7
  • Львівська область – 84
  • Миколаївська область – 45
  • Одеська область – 50
  • Полтавська область – 30
  • Рівненська область – 41
  • Сумська область – 36
  • Тернопільська область – 24
  • Харківська область – 104
  • Херсонська область – 42
  • Хмельницька область – 34
  • Черкаська область – 53
  • Чернівецька область – 27
  • Чернігівська область – 54

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 222 701 особа
  •  одужало – 2 125 685 осіб
  • летальних випадків – 51 646

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.

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