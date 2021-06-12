Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 червня

Від початку пандемії захворіло майже 2,23 млн українців.
В Україні станом на ранок суботи, 12 червня зафіксовано 1 274 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей. Одужало 4 905 осіб. Здійснено 54 821 тестування.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 215
- Вінницька область – 20
- Волинська область – 39
- Дніпропетровська область – 52
- Донецька область – 84
- Житомирська область – 26
- Закарпатська область – 29
- Запорізька область – 46
- Івано-Франківська область – 16
- Київська область – 102
- Кіровоградська область – 14
- Луганська область – 7
- Львівська область – 84
- Миколаївська область – 45
- Одеська область – 50
- Полтавська область – 30
- Рівненська область – 41
- Сумська область – 36
- Тернопільська область – 24
- Харківська область – 104
- Херсонська область – 42
- Хмельницька область – 34
- Черкаська область – 53
- Чернівецька область – 27
- Чернігівська область – 54
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 222 701 особа
- одужало – 2 125 685 осіб
- летальних випадків – 51 646
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.