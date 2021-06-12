Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 червня

Від початку пандемії захворіло майже 2,23 млн українців.

В Україні станом на ранок суботи, 12 червня зафіксовано 1 274 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 69 людей. Одужало 4 905 осіб. Здійснено 54 821 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 215

Вінницька область – 20

Волинська область – 39

Дніпропетровська область – 52

Донецька область – 84

Житомирська область – 26

Закарпатська область – 29

Запорізька область – 46

Івано-Франківська область – 16

Київська область – 102

Кіровоградська область – 14

Луганська область – 7

Львівська область – 84

Миколаївська область – 45

Одеська область – 50

Полтавська область – 30

Рівненська область – 41

Сумська область – 36

Тернопільська область – 24

Харківська область – 104

Херсонська область – 42

Хмельницька область – 34

Черкаська область – 53

Чернівецька область – 27

Чернігівська область – 54

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 222 701 особа

одужало – 2 125 685 осіб

летальних випадків – 51 646

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.

Новини України: цими вихідними працюватимуть понад пів сотні центрів масової вакцинації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання