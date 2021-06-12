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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июня

Associated Press

С начала пандемии заболело почти 2,23 млн украинцев.

В Украине по состоянию на утро субботы, 12 июня зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек. Выздоровели 4905 человек. Осуществлено 54821 тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 215
  • Винницкая область — 20
  • Волынская область — 39
  • Днепропетровская область — 52
  • Донецкая область — 84
  • Житомирская область — 26
  • Закарпатская область — 29
  • Запорожская область — 46
  • Ивано-Франковская область — 16
  • Киевская область — 102
  • Кировоградская область — 14
  • Луганская область — 7
  • Львовская область — 84
  • Николаевская область — 45
  • Одесская область — 50
  • Полтавская область — 30
  • Ровенская область — 41
  • Сумская область — 36
  • Тернопольская область — 24
  • Харьковская область — 104
  • Херсонская область — 42
  • Хмельницкая область — 34
  • Черкасская область — 53
  • Черновицкая область — 27
  • Черниговская область — 54

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2222701 лицо
  • выздоровели — 2125685 человек
  • летальных исходов — 51 646

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксирован 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342   тесты.

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