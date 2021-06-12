Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июня

С начала пандемии заболело почти 2,23 млн украинцев.
В Украине по состоянию на утро субботы, 12 июня зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек. Выздоровели 4905 человек. Осуществлено 54821 тестирования.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 215
- Винницкая область — 20
- Волынская область — 39
- Днепропетровская область — 52
- Донецкая область — 84
- Житомирская область — 26
- Закарпатская область — 29
- Запорожская область — 46
- Ивано-Франковская область — 16
- Киевская область — 102
- Кировоградская область — 14
- Луганская область — 7
- Львовская область — 84
- Николаевская область — 45
- Одесская область — 50
- Полтавская область — 30
- Ровенская область — 41
- Сумская область — 36
- Тернопольская область — 24
- Харьковская область — 104
- Херсонская область — 42
- Хмельницкая область — 34
- Черкасская область — 53
- Черновицкая область — 27
- Черниговская область — 54
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2222701 лицо
- выздоровели — 2125685 человек
- летальных исходов — 51 646
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксирован 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342 тесты.