Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июня

С начала пандемии заболело почти 2,23 млн украинцев.

В Украине по состоянию на утро субботы, 12 июня зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек. Выздоровели 4905 человек. Осуществлено 54821 тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 215

Винницкая область — 20

Волынская область — 39

Днепропетровская область — 52

Донецкая область — 84

Житомирская область — 26

Закарпатская область — 29

Запорожская область — 46

Ивано-Франковская область — 16

Киевская область — 102

Кировоградская область — 14

Луганская область — 7

Львовская область — 84

Николаевская область — 45

Одесская область — 50

Полтавская область — 30

Ровенская область — 41

Сумская область — 36

Тернопольская область — 24

Харьковская область — 104

Херсонская область — 42

Хмельницкая область — 34

Черкасская область — 53

Черновицкая область — 27

Черниговская область — 54

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2222701 лицо

выздоровели — 2125685 человек

летальных исходов — 51 646

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксирован 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342 тесты.

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