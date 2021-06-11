В Сумах обнаружили огромную свалку COVID-отходов

Предполагается, что медицинские отходы в Сумы свозили из других регионов Украины, в частности из Киева.

Тесты на COVID-19, колбы, пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев выгрузили под открытым небом в Сумах. Огромная свалка медицинских отходов появилась в промзоне областного центра.

Об этом 11 июня говорится в выпуске ТСН 19:30.

На видео местных активистов видно большое количество мешков и пакетов с медицинскими отходами, которые сжигали под открытым небом.

По предварительным данным, часть всего этого до недавнего времени складывалась в другом селе неподалеку от Сум, но после того, как люди взбунтовались, их перевезли сюда.

Но, скорее всего, в Сумы свозили медицинские отходы и из других регионов Украины. В частности, на месте полиция застала заполненную фуру из Киева. Автомобиль изъят. Начато расследование.

Как сообщалось, еда на вынос стала основной причиной загрязнения океана пластиком.

Заметим также, что ежемесячно во всем мире используют около 130 миллиардов одноразовых масок, многие из которых вместо переработки попадают в окружающую среду.

Одноразовые маски убивают морских животных, которые запутываются в них или съедают их и умирают. Разлагаться каждый такое средство защиты может по несколько сотен лет.

Экологи говорят, что последствия пандемии природа будет ощущать еще несколько десятилетий.

Новости Украины: в Сумах обнаружили огромную свалку медицинских отходов

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