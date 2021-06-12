В США произошла стрельба: один человек погиб, восемь — ранены

Правоохранители ищут нападающих.

В штате Джорджия в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба недалеко от отделения полиции.

Индидент произошел вечером 11 июня в городе Саванна, сообщает NBC.

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В результате стрельбы в жилом комплексе один человек погиб. Восемь человек получили ранения. Среди пострадавших есть двое детей, которым два и 13 лет. Их жизни ничего не угрожает, но остальные получили серьезные ранения.

Правоохранители ищут нападающих. Причины стрельбы — не известны.

Как сообщалось, во Флориде 14-летняя девушка и 12-летний парень бежали из временного убежища и залезли в дом, попался им на пути. Там нашли автомат АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов и устроили стрельбу. Через некоторое время к дому приехали полицейские и попросили подростков показаться, но девушка начала им угрожать. Ее копы подстрелили. Ее 12-летний сообщник на допросе рассказал, что свои действия они воспринимали, как прохождение компьютерной игры.

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