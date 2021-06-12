12 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

12 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.
Что празднуют в этот день
Всемирный день борьбы с детским трудом
Установленный Международной организацией труда, которая борется с проявлениями эксплуатации детей на разных уровнях. Впервые этот день отметили в 1997 году в Осло.
Для борьбы с принудительной, вредной и опасной работой, а также эксплуатацией детей, Международная организация труда приняла Конвенцию "О запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда".
День борьбы с детским трудом преимущественно направлен на пробуждение сознания взрослого населения, и является главным эксплуататором детей — особенно в странах третьего мира.
День красной розы
12 июня во мире отмечают День "королевы цветов" красной розы. Этот цветок своим появлением опередила на миллионы лет. Найдено ископаемые останки и окаменелости роз, указывающие на возраст около 50 млн лет. Сегодня в мире 300 видов роз и около 30 тысяч сортов.
Больше всего роз в мире (около 3 миллионов) продается в День Святого Валентина.
Кто сегодня отмечает именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Исаак, Антонина, Ян.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
12 июня — Преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской
Преподобный Исаакий Далматский свое время жил в пустыне, но когда император Валента начал гонение на христиан, ушел из своей пустыни и пришел в Константинополь. По дороге он встретил императора и попросил его открыть православные храмы для христиан, и тогда Господь поможет в его битве.
Валента не прислушался к словам святого и приказал закрыть его в темнице до своего возвращения. Пророчество вскоре сбылось. Готы одержали победу, Валента вместе со своим военачальником спрятались в сарае, где были сожжены.
Исаакия выпустили и стали почитать за пророка.
Приметы и традиции
Традиции:
- 12 июня называли змеиным днем. В этот день считалось, они особенно опасны. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные родственники обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один целитель.
Приметы:
- Убивать пресмыкающихся в этот день плохая примета. В семье будут неудачи и болезни.
- Пауки в этот день плетут много паутины — к перемене погоды.
- Слышен громкий гром — скоро придет похолодание.
- Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя употреблять бранных слов.
- Нельзя браться за слишком тяжелую и скучную работу.
- Не стоит активно веселиться и устраивать пирушки.
12 июня в истории
- 1665 — Королевство Англия установило свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое было переименовано в Нью-Йорк.
- 1815 — вследствие интриг банкира Натана Ротшильда лондонская газета "Морнинг Кроникл" сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо за несколько дней до битвы (Ротшильд, сыграв на панике, скупил акции).
- 1849 — Л. П. Гаслет запатентовал противогаз.
- 1923 — Гарри Гудини впервые публично продемонстрировал трюк, освободив себя из смирительной рубашки, вися над землей на высоте 40 футов (≈ 12 метров).
- 1929 — завершились испытания первого многоместного пассажирского самолета "АНТ-9" конструкции Туполева.
- 1937 — в ходе сталинского террора оглашен приговор и расстреляли восемь высших военных руководителей СССР (Тухачевского, Примакова, Якира, Уборевича, Эйдемана и др.), Обвиненным в участии в "военно-фашистском заговоре в Красной Армии".
- 1964 — Нельсон Мандела осужден на пожизненное заключение.
- 1966 — в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.
- 1975 — верховный суд Индии признал премьер-министра Индиру Ганди виновной в коррупции и фальсификации результатов выборов в 1971 году и запретил ей на 6 лет заниматься политической деятельностью. В ответ на решение суда Ганди объявила в стране чрезвычайное положение и санкционировала массовые аресты политических оппонентов.
- 1991 — на первых президентских выборах в России победил Борис Ельцин, за которого проголосовало 57,3% избирателей.
- 1999 — в Приштину (столицу Косово) вошли миротворческие отряды НАТО под командованием британского генерала Майкла Джексона. В аэропорту "Слатина" в них возникла стычка с 200 российскими десантниками, которые самовольно заняли его, осуществив переход из Болгарии.
Кто из знаменитостей родился в этот день
- 1899 — Виджи Артур, американский фотожурналист украинского происхождения. Имел международную известность.
- 1902 — Матуливна Антонина (Матулы), украинская писательница.
- 1924 — Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент США, отец президента Джорджа Буша-мл.
- 1929 — Анна Франк, девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который вела два года, пока семья скрывалась от нацистов.
- 1931 — Мирошниченко Евгения Семеновна, украинская певица.
- 1944 — Томми Смит, американский легкоатлет; первым пробежал 200 метров быстрее 20 секунд (1968).
- 1955 — Энвер Измайлов, украинский (крымскотатарский) гитарист-виртуоз, композитор; народный артист Украины.
- 1960 — Александр Постоленко, украинский актер комик, участник комик-труппы "Маски"
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