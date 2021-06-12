12 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

12 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

Всемирный день борьбы с детским трудом

Установленный Международной организацией труда, которая борется с проявлениями эксплуатации детей на разных уровнях. Впервые этот день отметили в 1997 году в Осло.

Для борьбы с принудительной, вредной и опасной работой, а также эксплуатацией детей, Международная организация труда приняла Конвенцию "О запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда".

День борьбы с детским трудом преимущественно направлен на пробуждение сознания взрослого населения, и является главным эксплуататором детей — особенно в странах третьего мира.

День красной розы

12 июня во мире отмечают День "королевы цветов" красной розы. Этот цветок своим появлением опередила на миллионы лет. Найдено ископаемые останки и окаменелости роз, указывающие на возраст около 50 млн лет. Сегодня в мире 300 видов роз и около 30 тысяч сортов.

Больше всего роз в мире (около 3 миллионов) продается в День Святого Валентина.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Исаак, Антонина, Ян.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

12 июня — Преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской

Преподобный Исаакий Далматский свое время жил в пустыне, но когда император Валента начал гонение на христиан, ушел из своей пустыни и пришел в Константинополь. По дороге он встретил императора и попросил его открыть православные храмы для христиан, и тогда Господь поможет в его битве.

Валента не прислушался к словам святого и приказал закрыть его в темнице до своего возвращения. Пророчество вскоре сбылось. Готы одержали победу, Валента вместе со своим военачальником спрятались в сарае, где были сожжены.

Исаакия выпустили и стали почитать за пророка.

Приметы и традиции

Традиции:

12 июня называли змеиным днем. В этот день считалось, они особенно опасны. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные родственники обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один целитель.

Приметы:

Убивать пресмыкающихся в этот день плохая примета. В семье будут неудачи и болезни.

Пауки в этот день плетут много паутины — к перемене погоды.

Слышен громкий гром — скоро придет похолодание.

Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя употреблять бранных слов.

Нельзя браться за слишком тяжелую и скучную работу.

Не стоит активно веселиться и устраивать пирушки.

12 июня в истории

1665 — Королевство Англия установило свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое было переименовано в Нью-Йорк.

1815 — вследствие интриг банкира Натана Ротшильда лондонская газета "Морнинг Кроникл" сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо за несколько дней до битвы (Ротшильд, сыграв на панике, скупил акции).

1849 — Л. П. Гаслет запатентовал противогаз.

1923 — Гарри Гудини впервые публично продемонстрировал трюк, освободив себя из смирительной рубашки, вися над землей на высоте 40 футов (≈ 12 метров).

1929 — завершились испытания первого многоместного пассажирского самолета "АНТ-9" конструкции Туполева.

1937 — в ходе сталинского террора оглашен приговор и расстреляли восемь высших военных руководителей СССР (Тухачевского, Примакова, Якира, Уборевича, Эйдемана и др.), Обвиненным в участии в "военно-фашистском заговоре в Красной Армии".

1964 — Нельсон Мандела осужден на пожизненное заключение.

AFP

1966 — в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

1975 — верховный суд Индии признал премьер-министра Индиру Ганди виновной в коррупции и фальсификации результатов выборов в 1971 году и запретил ей на 6 лет заниматься политической деятельностью. В ответ на решение суда Ганди объявила в стране чрезвычайное положение и санкционировала массовые аресты политических оппонентов.

1991 — на первых президентских выборах в России победил Борис Ельцин, за которого проголосовало 57,3% избирателей.

1999 — в Приштину (столицу Косово) вошли миротворческие отряды НАТО под командованием британского генерала Майкла Джексона. В аэропорту "Слатина" в них возникла стычка с 200 российскими десантниками, которые самовольно заняли его, осуществив переход из Болгарии.

Кто из знаменитостей родился в этот день

1899 — Виджи Артур, американский фотожурналист украинского происхождения. Имел международную известность.

1902 — Матуливна Антонина (Матулы), украинская писательница.

1924 — Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент США, отец президента Джорджа Буша-мл.

1929 — Анна Франк, девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который вела два года, пока семья скрывалась от нацистов.

1931 — Мирошниченко Евгения Семеновна, украинская певица.

1944 — Томми Смит, американский легкоатлет; первым пробежал 200 метров быстрее 20 секунд (1968).

1955 — Энвер Измайлов, украинский (крымскотатарский) гитарист-виртуоз, композитор; народный артист Украины.

1960 — Александр Постоленко, украинский актер комик, участник комик-труппы "Маски"

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