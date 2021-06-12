Три знака, которым сегодня не стоит демонстрировать агрессию

День, когда предпринятые ранее усилия начнут давать первые результаты: чем больше было вложено в то или иное дело, тем более весомыми они окажутся. Так что не стоит жалеть времени и усилий на достижение поставленной цели – они обязательно себя оправдают. Несмотря на необходимость демонстрации деловых и пробивных качеств, ни в коем случае нельзя проявлять агрессию.

Сегодня, 12 июня, демонстрировать агрессию, транслируя ее в мир, не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них она может оказаться особенно опасной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые, как правило, редко впадают в ярость – берегут свою нервную систему, сегодня легко могут изменить своим – миролюбивым – правилам. Особую ярость у представителей знака будут вызывать их домашние – прежде всего вторые половинки, но и остальные родственники – мамы-папы, дедушки-бабушки и даже дети – без "внимания" не останутся. Однако несмотря на то, что внутри у них все будет бурлить, внешне желательно оставаться холодно-спокойными, не демонстрируя даже и капли агрессии, в противном случае последствия ссоры могут оказаться непредсказуемыми.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, в силу некоторых особенностей своего характера, часто не показывают свою внутреннюю агрессию, оставаясь внешне спокойными и даже умиротворенными. Однако это не значит, что им нужно верить – внутри у них часто все кипит и бурлит и, время от времени, их раздражение вырывается наружу, но они так быстро загоняют свой негатив обратно, что окружающие их люди бывают уверены: им показалось. Несмотря на это, сегодня представителей знака желательно обходить стороной, а им самим – во избежание конфликтов – нужно скрывать свою агрессию.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, оставаясь внешне спокойными, могут в период крайней раздражительности так "боднуть" находящегося рядом и, как им кажется, виноватого перед ними человека, что он надолго запомнит эту историю. Однако сегодня представители знака, сами того не желая, могут нарваться на человека, который не спустит им выплеск агрессии. Поскольку последствия такого поведения могут оказаться самыми непредсказуемыми и, чего уж тут греха таить, неприятными, необходимо сдержать свои эмоции – до добра это сегодня точно не доведет.

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