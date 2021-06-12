"Чепуха": Путин открестился от поставки Ирану спутниковой системы

Сообщения об этом Путин назвал фальшивыми новостями.

Президент России Владимир Путин назвал "Чепухой" информацию СМИ о том, что РФ готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели.

Об этом Путин заявил в интервью NBC.

"У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество", - сказал Путин.

Что касается сообщения журналистов, Путин заявил: "Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор".

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по сделке.

Также читайте Путин - убийца: российский президент отреагировал на слова Байдена Сообщение было опубликовано за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве, а также в связи с тем, что Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, призванной ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

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