Гороскоп на 12 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Таро позволяют лучше понять природу собственных поступков.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 июня 2021 рассказывает, что в Близнецов все может измениться, а Львам следует раскрыть свое сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 2 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не дайте быта затмить ваше счастье. В отношениях лучше все обсуждать. А на работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ваша деятельность будет вознаграждена. Для счастья нужны только двое. Благодарите помощникам на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Все может измениться. Остерегайтесь проблем в отношениях. Позаботьтесь о прочный фундамент на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король мечей"

Доверяйте своему разуму. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужа. А на работе улучшите отношения с шефом.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Раскройте свое сердце. Доверьтесь партнеру. Ожидайте сюрпризов на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Счастье наполняет вас. Наслаждайтесь отношениями. На работе дела улучшатся.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в порожнее. В любви стоит найти баланс. Выберите удобную позицию на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесница"

Время отправляться в путь. Выберите направление для романтического путешествия. На работе возможны командировки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. В отношениях проявите силу. Ищите баланс на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Нужно найти точку опоры в отношениях. В движении по карьерной лестнице ожидайте изменения.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Время продемонстрировать страсть. В отношениях добавьте огня. Покажите свою амбициозность на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открывается целый мир. В любви станьте единомышленниками. Действуйте активно на работе.

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