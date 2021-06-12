Путин сообщил, чем Байден отличается от Трампа

Президент России назвал Байдена карьерным политиком.

Президент России Владимир Путин считает, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

По информации СМИ, Путин заметил, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что он - карьерный политик. Байден провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".

А сравнивая Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, Путин отметил, что “он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки".

«Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он — яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого», — сказал Путин.

При этом российский лидер надеется, что "от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий”.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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