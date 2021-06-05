Путин рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Президент РФ "не ждет прорывов" по итогам встречи.

Президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидает прорывов по итогам предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве.

Об этом сообщает ТАСС.

Впрочем, он заявил, что "у двух стран есть общие интересы".

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это подчеркнуть, все-таки у нас есть интересы, которые совпадают", — сказал Путин.

Президент РФ также рассказал, что именно будет обсуждаться во время встречи с Байденом.

"Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по решению ряда региональных кризисов", — сказал российский руководитель.

Напомним, ранее старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин сообщил, что президент США Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет много тем, среди которых кибербезопасность и работа американских диппредставительств в РФ.

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