Путін розповів, про що говоритиме з Байденом

Президент РФ "не чекає проривів" за підсумками зустрічі.

Президент РФ Володимир Путін зізнався, що не чекає проривів за підсумками майбутньої зустрічі із президентом США Джо Байденом, яка відбудеться 16 червня у Женеві.

Про це повідомляє ТАСС.

Утім, він заявив, що "у двох країн є спільні інтереси".

"Я не чекаю якихось проривів за результатами цієї зустрічі. Але думаю, що незважаючи на протиріччя, а вони створені не російською стороною, хотів би на цьому наголосити, все-таки у нас є інтереси, що збігаються", - сказав Путін.

Президент РФ також розповів, що саме буде обговорюватися під час зустрічі з Байденом.

"Це рішення екологічних проблем, це стратегічна стабільність, спільна робота щодо вирішення низки регіональних криз", - сказав російський очільник.

Нагадаємо, раніше старший директор щодо Росії та Центральної Азії Ради національної безпеки США Ерік Грін повідомив, що президент США Джо Байден під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним порушить багато тем, серед яких кібербезпека і робота американських диппредставництв в РФ.

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