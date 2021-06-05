Санкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній почали діяти: заборонено літати до 27 країн

Європейським національним авіаперевізникам забороняється літати до Білорусі.

Санкції Європейського Союзу щодо Мінська через вимушену посадку літака Ryanair почало діяти від 00.00 годин 5 червня.

Відповідне рішення в ЄС ухвалили у відповіді на дії білоруської влади.

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Відтепер літакам державних компаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС. Зазначається, що заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією Європейського Союзу.

Санкції передбачають заборону літакам, зокрема, і "Бєлавіа" перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах ЄС. Також європейським національним авіаперевізникам забороняється літати до Білорусі.

Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях. У США та ЄС примусову посадку цивільного борту назвали актом державного тероризму. Наразі там готують санкції проти білоруського режиму.

Пізніше саміт держав Євросоюзу ухвалив заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси до ЄС і польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі цієї країни.

Своєю чергою, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасовує рейси до міст 21 країни світу, а також рейси у зворотньому напрямку. Йдеться пейси до Литви, Великої Британії, Франції, України, Латви, Фінляндії, Чехії, Швеції, Естонії, Польщі, Італіі, Нідерландів, Німеччини, Австрії, Бельгії, Іспанії, Росії (Калінінграду), Угорщини, Молдови, Сербії, Кіпру.

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