Путін повідомив, чим Байден відрізняється від Трампа

Президент Росії назвав Байдена кар'єрним політиком.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішній президент США Джо Байден радикально відрізняється від свого попередника Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

За інформацією ЗМІ, Путін зауважив, що Байден "радикально відрізняється від Трампа, тому що він — кар'єрний політик. Байден провів практично все своє доросле життя в політиці".

А порівнюючи Байдена з його попередником Дональдом Трампом, Путін зазначив, що "він зовсім інша людина, в цьому є і переваги, і недоліки".

«Навіть зараз я вважаю, що колишній американський президент пан Трамп — неординарна особистість, талановита людина, інакше він не став би президентом США. Він — яскрава особистість. Він може подобатися вам чи ні. Але він прийшов не з американського істеблішменту, він не був частиною великої політики до цього», — сказав Путін.

При цьому російський лідер сподівається, що "від чинного президента не буде будь-яких імпульсивних дій".

Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться в знаменитій віллі La Grange, побудованої в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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