"Найтепліші побажання": Трамп попросив Байдена передати привіт Путіну

"Удачі Байдену в спілкуванні з президентом Путіним", — побажав Трамп.

Експрезидент США Дональд Трамп попросив нинішнього президента Джо Байдена передати під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна і "найтепліші побажання".

Про це він написав у повідомленні в Telegram, де його канал позначений попередженням "фейк"

"Удачі Байдену в спілкуванні з президентом Путіним — не засни під час зустрічі, і, будь ласка, передай йому мої найтепліші побажання!", — звернувся Трамп до Байдена, адже під час передвиборчої кампанії Трамп називав Байдена "сонним Джо".

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"Через російську містифікації, придуманої та оплаченої демократами й шахрайкою Гілларі Клінтон, США опинилися в невигідному становищі — невигідному становищі, яке, однак, було подолано мною", — додав Трамп. Також він вважає, що за підсумками саміту в Гельсінкі в 2018 році США "багато виграли, в тому числі повагу президента Путіна і Росії".

Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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