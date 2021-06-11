"Найтепліші побажання": Трамп попросив Байдена передати привіт Путіну

"Удачі Байдену в спілкуванні з президентом Путіним", — побажав Трамп.
Експрезидент США Дональд Трамп попросив нинішнього президента Джо Байдена передати під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна і "найтепліші побажання".
Про це він написав у повідомленні в Telegram, де його канал позначений попередженням "фейк"
"Удачі Байдену в спілкуванні з президентом Путіним — не засни під час зустрічі, і, будь ласка, передай йому мої найтепліші побажання!", — звернувся Трамп до Байдена, адже під час передвиборчої кампанії Трамп називав Байдена "сонним Джо".
"Через російську містифікації, придуманої та оплаченої демократами й шахрайкою Гілларі Клінтон, США опинилися в невигідному становищі — невигідному становищі, яке, однак, було подолано мною", — додав Трамп. Також він вважає, що за підсумками саміту в Гельсінкі в 2018 році США "багато виграли, в тому числі повагу президента Путіна і Росії".
Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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