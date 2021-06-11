Народні прикмети, обряди і звичаї 11 червня

Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.

11 червня церква та віряни вшановують післясвято Вознесіння Господнього, мученика Блаженного Йоана, Христа ради юродивого, Устюзького, пам’ять І Вселенського Собору, преподобномучениці Феодосiї, дiви , святителя Луки, архієпископа Сімферопольського, сповідника, ікон Божої Матері, званих "Споручниця грішних" та "невтомне око".

11 червня: церковне свято

Преподобномучениця Феодосія жила в VIII столітті. Вона стала плодом ревної молитви батьків.

Коли батьки відійшли до Господа, Феодосія після їх смерті виховувалася в константинопольському жіночому монастирі на честь святої мучениці Анастасії. Свята Феодосія прийняла постриг у жіночій обителі після того, як роздала бідним майно, що залишилося від батьків. Частину грошей вона пожертвувала на написання ікон.

Коли в імперії зійшов на престол Лев Ісавр, жорстокий гонитель християн, він видав наказ повсюдно знищити святі ікони. Феодосія з іншими монахинями, кинувся на захист ікон і перекинув драбину разом з воїном, що виконував наказ. Їх затримали за це.

Пізніше воїн, який конвоював святу, ненароком наступив на великий козячий ріг і поранив собі ногу. Розгнівавшись, він узяв той ріг і почав з усією злістю бити ним по голові святу мученицю, потім ударив тим рогом святу в горло і проткнув його.

Тіло святої преподобномучениці, залишене при дорозі, було поховане християнами в монастирі Діокрітіс в Константинополі. Місце поховання преподобномучениці Феодосії прославилося численними зціленнями хворих.

11 червня: народі звичаї

Раніше вважали, що у цей день починають колоситися зернові. Казали "Ходить Феодося й дивиться на колосся". Назву "Колосяниця" е свято отримало за те, що з цього дня починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить, прийшов термін для посіву гречки. Звідси ще одна назва дня — "Гречиха".

11 червня: що не можна робити

виходити без потреби на вулиці;

працювати у полі та на городі;

лінуватися.

11 червня: що варто зробити

вірити віщим снам;

контролювати життєві ситуації.

11 червня: українські народні прикмети

Початок цвітіння горобини оповіщає про масову появу попелиць.

Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.

Рясно цвіте малина — на тепле літо.

Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.

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