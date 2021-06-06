Таропрогноз на 7-13 червня: що карти нам віщують

Карти Таро передають нам підказки всесвіту.

Карти Таро, які з'явилися близько півтисячоліття тому, досі приваблюють людей своїми таємницями та загадками. Для когось - це дивний шлях спілкування з богами, хтось вбачає у них інструмент психолога, а комусь - просто легше отримати підказки всесвіту, витягнувши так звану "карту дня" з колоди.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 7-13 червня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро вказує на силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про ривок уперед, контроль над думками та почуттями, погоню за "двома зайцями", вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовні пошуки тощо.

Ключем до успіху у стосунках може бути ваша впертість: своєю силою духу ви доб'єтеся того, чого бажаєте або зустрінете людину, яка буде уособленням ідеальних для вас якостей характеру.

Також читайте Місячний календар на червень: коли повня та молодик

Ви здолаєте всі перешкоди на своєму шляху. Проте важливим є відчуття часу та контролю за ходом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху видертися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сила"

Ця карта повідомляє про силу, сміливість, усвідомлення, співчуття. Вона підказує, що слід усвідомити реальність та почати керувати власне життям: навчіться нарешті відповідати за свої дії, будьте терпимі до чужих недоліків, наповнюйтеся внутрішньою силою, усвідомте свої тваринячі інстинкти, знайдіть гармонію між духовністю та плотськими бажаннями.

Також читайте Таропрогноз на червень: що карти нам віщують

Зараз вам знадобиться сміливість ваших тверджень, будьте готові рішучо впоратися з будь-якою загрозою. Настав час докласти всіх сил, щоб отримати результат. Щоправда, йдеться не про фізичну силу, а про інтелект та розум.

Навчіться прощати. Діліться "шматком пирога" з іншими. Також вам принесуть успіх самоаналіз та терпимість до чужих вад.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про перевантаження та бажання потрапити нагору. Вона повідомляє, що ви взяли на себе забагато відповідальності та бажання усім подобатися. Не варто розпиляти свої зусилля, бо інакше у вас з'явиться відчуття, що це ви у всьому винні. Не зациклюйтеся на роботі, дозволяйте собі час від часу маленькі задоволення.

Також читайте Таропрогноз на літо: що карти нам віщують

Не варто змиритися зі своїм почуттям "робочої конячки". Також варто позбутися вузькості думок та зрозуміти, що відбувається довкола вас.

Зараз у вас є ноша, яка треба нести, - важка робота або забагато обов'язків, - подумайте, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви настільки загрузли в звичайних труднощах, що перестали бачити ціль та не розумієте, що робите. Тому відмовтеся від певних завдань, викликів, обов'язків та знайдіть час для відпочинку та задоволення.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання