Таропрогноз на 7-13 июня: что карты нам предвещают

Карты Таро передают нам подсказки вселенной.

Карты Таро, которые появились около полтысячелетия назад, до сих пор привлекают людей своими тайнами и загадками. Для кого-то — это удивительный путь общения с богами, кто видит в них инструмент психолога, а кому-то — просто легче получить подсказки вселенной, вытянув так называемую "карту дня" из колоды.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 7-13 июня — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро указывает на силу воли, честность, упрямство, смелость. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, погоне за "двумя зайцами", выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовных поисках и тому подобное.

Ключом к успеху в отношениях может быть ваше упрямство: своей силой духа вы добьетесь того, чего хотите или встретите человека, который будет олицетворением идеальных для вас качеств характера.

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Вы преодолеете все препятствия на своем пути. Однако важно ощущение времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху выкарабкаться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Сила"

Эта карта сообщает о силе, смелость, осознание, сострадание. Она подсказывает, что следует осознать реальность и начать управлять собственно жизнью: научитесь наконец отвечать за свои действия, будьте терпимы к чужим недостаткам, наполняйтесь внутренней силой, осознайте свои животные инстинкты, найдите гармонию между духовностью и плотскими желаниями.

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Сейчас вам понадобится смелость ваших утверждений, будьте готовы решительно справиться с любой угрозой. Пришло время приложить все силы, чтобы получить результат. Правда, речь идет не о физической силе, а об интеллекте и разум.

Научитесь прощать. Делитесь "куском пирога" с другими. Также вам принесут успех самоанализ и терпимость к чужим недостаткам.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о перегрузке и желание попасть наверх. Она сообщает, что вы взяли на себя слишком много ответственности и желание всем нравиться. Не стоит распилить свои усилия, иначе у вас появится ощущение, что это вы во всем виноваты. Не зацикливайтесь на работе, позволяйте себе время от времени маленькие удовольствия.

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Не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также стоит избавиться узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.

Сейчас у вас есть ноша, которая надо нести, — тяжелая работа или много обязанностей, — подумайте, не стоит изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько погрязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.

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