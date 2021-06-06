Таропрогноз на 7-13 июня: что карты нам предвещают

Карты Таро передают нам подсказки вселенной.
Карты Таро, которые появились около полтысячелетия назад, до сих пор привлекают людей своими тайнами и загадками. Для кого-то — это удивительный путь общения с богами, кто видит в них инструмент психолога, а кому-то — просто легче получить подсказки вселенной, вытянув так называемую "карту дня" из колоды.
А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 7-13 июня — от мастера Таро Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Колесница"
Эта карта Таро указывает на силу воли, честность, упрямство, смелость. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, погоне за "двумя зайцами", выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовных поисках и тому подобное.
Ключом к успеху в отношениях может быть ваше упрямство: своей силой духа вы добьетесь того, чего хотите или встретите человека, который будет олицетворением идеальных для вас качеств характера.
Вы преодолеете все препятствия на своем пути. Однако важно ощущение времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху выкарабкаться из рук, а сами управляйте процессом.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Сила"
Эта карта сообщает о силе, смелость, осознание, сострадание. Она подсказывает, что следует осознать реальность и начать управлять собственно жизнью: научитесь наконец отвечать за свои действия, будьте терпимы к чужим недостаткам, наполняйтесь внутренней силой, осознайте свои животные инстинкты, найдите гармонию между духовностью и плотскими желаниями.
Сейчас вам понадобится смелость ваших утверждений, будьте готовы решительно справиться с любой угрозой. Пришло время приложить все силы, чтобы получить результат. Правда, речь идет не о физической силе, а об интеллекте и разум.
Научитесь прощать. Делитесь "куском пирога" с другими. Также вам принесут успех самоанализ и терпимость к чужим недостаткам.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Десятка жезлов"
Эта карта Таро рассказывает о перегрузке и желание попасть наверх. Она сообщает, что вы взяли на себя слишком много ответственности и желание всем нравиться. Не стоит распилить свои усилия, иначе у вас появится ощущение, что это вы во всем виноваты. Не зацикливайтесь на работе, позволяйте себе время от времени маленькие удовольствия.
Не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также стоит избавиться узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.
Сейчас у вас есть ноша, которая надо нести, — тяжелая работа или много обязанностей, — подумайте, не стоит изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько погрязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.
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