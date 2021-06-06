Опять дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале недели

Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.

В начале следующей недели дожди, а также ожидаются грозы и так будет минимум до четверга, 10 июня.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины от 7 до 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +21 до +25 градусов на всей территории Украины.

Ночью термометры будут показывать от 10 до 15 градусов выше нуля.

Напомним, что после ливня 2 июня в Днепре с полсотни домов до сих пор остаются подтопленными.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку