Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Россияне высмеяли памятник, который накануне открыл Путин

Россияне высмеяли памятник, который накануне открыл Путин

Газета.ru

Авторы скульптуры так спешили, что "наградили" ее неизвестным орденом.

На памятнике императору Александру III, что открыл накануне президент России Владимир Путиным в городе Гатчине, заметили неправильный орден.

Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей обратили внимание на императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди Александра III — оригинальная награда - звезда с восемью лучами, на памятнике же была изображена шестилучевая звезда.

Автор памятника, скульптор Владимир Бродарский объявил, что эта техническая ошибка была оперативно исправлена. «Виноваты, перенервничали, но на макете было все верно», — признался он.

Ошибку сразу начали сравнивать с другим курьезом со скульптурой Михаилу Калашникову, которая произошла в 2017 году. Тогда среди реальных работ конструктора на монументе обнаружили схему штурмовой винтовки StG 44, которую изобрел Хуго Шмайссер, а использовали солдаты Третьего Рейха.

 