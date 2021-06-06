Россияне высмеяли памятник, который накануне открыл Путин

Авторы скульптуры так спешили, что "наградили" ее неизвестным орденом.

На памятнике императору Александру III, что открыл накануне президент России Владимир Путиным в городе Гатчине, заметили неправильный орден.

Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей обратили внимание на императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди Александра III — оригинальная награда - звезда с восемью лучами, на памятнике же была изображена шестилучевая звезда.

Автор памятника, скульптор Владимир Бродарский объявил, что эта техническая ошибка была оперативно исправлена. «Виноваты, перенервничали, но на макете было все верно», — признался он.

Ошибку сразу начали сравнивать с другим курьезом со скульптурой Михаилу Калашникову, которая произошла в 2017 году. Тогда среди реальных работ конструктора на монументе обнаружили схему штурмовой винтовки StG 44, которую изобрел Хуго Шмайссер, а использовали солдаты Третьего Рейха.

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