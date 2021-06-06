DOROFEEVA в секси-луках сыграла первый сольный концерт в Киеве

Артистка исполнила свои хиты и порадовала зрителей сюрпризами.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, сыграла первый сольный концерт в Киеве.

Долгожданное событие произошло в КВЦ "Парковый", где знаменитость собрала фанатов, коллег и родных. В частности, поддержать звезду пришли Оля Полякова, Джамала, MONATIK, Маша Ефросинина, Потап, Алан Бадоев, Алексей Дурнев и Ирина Сопонару.

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Артистка исполнила хиты с альбома Dofamin и порадовала зрителей сюрпризами. В частности, на сцену вышел MONATIK и Позитив, с которым Надя 10 лет пела в группе "Время и Стекло". Знаменитости исполнили вместе "Имя 505", "На стиле" и "Навернопотомучто".

Также фаны были ошеломлены игрой кумира на электрогитаре.

Заметим, Дорофеева во время концерта сменила несколько соблазнительных образов. В частности, звезда выступала в топе и прозрачных штанах, а также в латексном платье.

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Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, почему отказалась от каблуков. С началом сольной карьеры из жизни певицы исчезли каблуки.

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