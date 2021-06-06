DOROFEEVA у сексівбраннях відіграла перший сольний концерт у Києві

Артистка виконала свої хіти та потішила глядачів сюрпризами.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, відіграла перший сольний концерт у Києві.

Довгоочікувана подія відбулася у КВЦ "Парковий", де знаменитість зібрала фанів, колег та рідних. Зокрема, підтримати зірку прийшли Оля Полякова, Джамала, MONATIK, Маша Єфросиніна, Потап, Алан Бадоєв, Олексій Дурнєв та Ірина Сопонару.

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Артистка виконала хіти з альбому Dofamin та потішила глядачів сюрпризами. Зокрема, на сцену вийшов MONATIK та Позитив, з яким Надя 10 років співала у гурті "Время и Стекло". Знаменитості виконали разом "Имя 505", "На стиле" та "Навернопотомучто".

Також фани були приголомшені грою кумирки на електрогітарі.

Зауважимо, Дорофєєва під час концерту змінила декілька спокусливих образів. Зокрема, зірка виступала у топі та прозорих штанах, а також у латексній сукні.

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Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла, чому відмовилась від підборів. З початком сольної кар’єри з життя співачки зникли підбори.

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