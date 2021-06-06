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Росіяни висміяли пам'ятник, який напередодні відкрив Путін

Росіяни висміяли пам'ятник, який напередодні відкрив Путін

Газета.ru

Автори скульптури так поспішали, що "нагородили" її невідомим орденом.

На пам'ятнику імператору Олександру III, який відкрив напередодні президент Росії Володимир Путіним в місті Гатчині, помітили неправильний орден.

Про це в неділю, 6 червня, повідомляє видання «Підйом» в своєму Telegram-каналі.

Користувачі соцмереж звернули увагу на імператорський орден Святого Апостола Андрія Первозванного на грудях Олександра III - оригінальна нагорода - зірка з вісьмома променями, на пам'ятнику ж була зображена шестигранна зірка.

Автор пам'ятника, скульптор Володимир Бродарський оголосив, що ця технічна помилка була оперативно виправлена. «Винні, перенервували, але ж на макеті було все вірно», - освідчився він.

Помилку одразу почали порівнювати із іншим курйозом із скульптурою Михайлу Калашникову, яка трапилась у 2017 році. Тоді серед реальних робіт конструктора на монументі виявили схему штурмової гвинтівки StG 44, яку винайшов Хуго Шмайссер, а використовували солдати Третього Рейху.

 