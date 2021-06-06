Росіяни висміяли пам'ятник, який напередодні відкрив Путін

Автори скульптури так поспішали, що "нагородили" її невідомим орденом.

На пам'ятнику імператору Олександру III, який відкрив напередодні президент Росії Володимир Путіним в місті Гатчині, помітили неправильний орден.

Про це в неділю, 6 червня, повідомляє видання «Підйом» в своєму Telegram-каналі.

Користувачі соцмереж звернули увагу на імператорський орден Святого Апостола Андрія Первозванного на грудях Олександра III - оригінальна нагорода - зірка з вісьмома променями, на пам'ятнику ж була зображена шестигранна зірка.

Автор пам'ятника, скульптор Володимир Бродарський оголосив, що ця технічна помилка була оперативно виправлена. «Винні, перенервували, але ж на макеті було все вірно», - освідчився він.

Помилку одразу почали порівнювати із іншим курйозом із скульптурою Михайлу Калашникову, яка трапилась у 2017 році. Тоді серед реальних робіт конструктора на монументі виявили схему штурмової гвинтівки StG 44, яку винайшов Хуго Шмайссер, а використовували солдати Третього Рейху.

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