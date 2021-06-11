Будинок блогерів: у Києві рік живуть разом "тіктокери"

Будинок блогерів - ідея американська.
У столиці будинку блогерів, в якому вони й живуть, і одразу знімають відео, виповнився рік. 22 "тіктокери" оселилися в ньому спеціально, щоби "розкрутитися": заробити якомога більше вподобайок та переглядів.
Про це йшлося 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.
Щоб потрапити у зовсім інший світ, достатньо зробити лише один крок: до одного із закладів у середмісті столиці з‘їжджаються "тіктокери" та українські зірки.
Вони співають, танцюють і головне - знімають тренди. І так цілий рік. Ідею спільного будинку запозичили в Сполучених Штатах - побачили, як тамтешні блогери з'їжджаються разом, щоб допомогти одне одному "розкрутитися". Взялися втілювати її в Україні. Для цього під Києвом орендували щойно зведений дім.
Більше ніж два десятки блогерів живуть під одним дахом і досі. щодня вони знімають відео - і діляться, завдяки їхньому ремеслу зростає не лише популярність.
Саме селебрітіс частенько звертаються до мешканців будинку, аби "розкрутитися" у соцмережі.
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