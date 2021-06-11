Дом блоггеров: в Киеве год живут вместе "тиктокеры"

Дом блоггеров — идея американская.

В столице дому блоггеров, в котором они и живут, и сразу снимают видео, исполнился год. 22 "тиктокеры" поселились в нем специально, чтобы "раскрутиться": заработать как можно больше лайков и просмотров.

Об этом шла речь 10 июня во сюжете ТСН.19: 30.

Чтобы попасть в совершенно другой мир, достаточно сделать лишь один шаг: к одному из учреждений в центре столицы съезжаются "тиктокеры" и украинские звезды.

Они поют, танцуют и главное — снимают тренды. И так целый год. Идею общего дома позаимствовали у Соединенных Штатах — увидели, как местные блоггеры съезжаются вместе, чтобы помочь друг другу "раскрутиться". Взялись воплощать ее в Украине. Для этого под Киевом арендовали только сводный дом.

Более двух десятков блоггеров живут под одной крышей до сих пор. Ежедневно они снимают видео — и делятся, благодаря их ремеслу растет не только популярность.

Именно селебритис частенько обращаются к жителям дома, чтобы "раскрутиться" в соцсети.

Читайте также:

Новости Украины: приносит ли "тикток" жителям дома блоггеров прибыли

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку