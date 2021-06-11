На обмене пленными зарабатывают немалые деньги — Кривонос

По бойца просили 10 тысяч долларов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривоноса, которого недавно уволили из рядов Вооруженных сил Украины, заявил, что на обмене пленными зарабатывают немалые деньги.

Об этом шла речь 10 июня во время эфира ток-шоу "Право на владу".

"На этом (обмене пленными — ред.) зарабатывают деньги — и немалые деньги — и представители и этой стороны, и той стороны. Если бы можно было пригласить родственников, кого уже меняли, они бы назвали конкретно, кто говорил, деньги требовали, кто платил. Потому что некоторые не платили. Жене Ивана (ветерана АТО Ивана Деева — ред.) также предлагали: "Дай деньги — поменяем", — добавил он.

Мол, с украинской стороны просили 10 тысяч долларов за возвращение пленника за три дня.

"Иван Баканов, председатель СБУ, пожалуйста, обратите внимание на этот факт. У нас еще очень много пленных. Очевидно, кто-то на этой схеме сидит и с нашей стороны, и с той стороны. Негодяев на войне хватает. Пожалуйста, это ваше дело — разбирайтесь", — подчеркнула ведущая Наталья Мосейчук.

Читайте также:

Россия и боевики сорвали новогодний обмен пленными

Зеленский попросил о помощи у Красного Креста, чтобы ускорить обмен пленными

Зеленский объяснил, почему задерживается очередной обмен пленными

10 тысяч долларов за бойца - кто зарабатывал на обмене пленными

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку