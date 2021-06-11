На обміні полоненими заробляють немалі гроші - Кривонос

За бійця просили 10 тисяч доларів.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривоноса, якого нещодавно звільнили з лав Збройних сил України, заявив, що на обміні полоненими заробляють чималі гроші.

Про це йшлося 10 червня під час ефіру ток-шоу "Право на владу".

"На цьому (обміні полоненими - ред.) заробляють гроші - і немалі гроші - і представники й цієї сторони, і тієї сторони. Якби можна було запросити родичів, кого вже міняли, вони б назвали конкретно, хто казав, які гроші вимагали, хто платив. Бо деякі не платили. Дружині Івана (ветерана АТО Івана Дєева - ред.) також пропонували: "Дай гроші - поміняємо", - додав він.

Мовляв, з українського боку просили 10 тисяч доларів за повернення полоненого за три дні.

"Іван Баканов, голова СБУ, прошу, зверніть увагу на цей факт. У нас ще дуже багато полонених. Очевидно, хтось на цій схемі сидить і з нашого боку, і з того боку. Негідників на війні вистачає. Будь ласка, це ваша справа - розбирайтеся", - підкреслила ведуча Наталія Мосейчук.

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10 тисяч доларів за бійця – хто заробляв на обміні полоненими

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