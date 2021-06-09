Байден отменил указы Трампа о запрете TikTok и WeChat

Владелец социальной сети TikTok — китайская компания ByteDance Technology.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил указ предшественника Дональда Трампа о запрете на работу социальных сетей TikTok и WeChat на территории США.
Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
"Отзываются следующие указы: указ от 6 августа 2020 года "О противодействии угрозе со стороны TikTok", указ от 6 августа 2020 года "О противодействии угрозе со стороны WeChat", указ от 5 января 2021 года "О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями", — говорится в документе.
Тем не менее, отдельная проверка TikTok продолжится.
В Белом доме считают, что некоторые страны, включая Китай, хотят "использовать цифровые технологии и данные американцев способами, которые представляют риски для национальной безопасности, продвигая авторитарный контроль".
WeChat разработана китайской компанией Tencent. Владелец TikTok — китайская компания ByteDance Technology.
Напомним, что в сентябре 2020 года американский суд заблокировал запрет Трампа на загрузку TikTok.
Ранее американские СМИ сообщали, что приложение для коротких видео TikTok в обход политики Google собирало личные данные Android-пользователей, по которым их можно было бы отслеживать, и отказаться от этого было невозможно.