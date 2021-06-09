УЕФА дисквалифицировал российского судью на 10 лет: в чем обвинили арбитра

Скандал в мировом футболе.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 10 лет дисквалифицировал российского судью Сергея Лапочкина.
Такое наказание арбитр понес за то, что он не уведомил организацию о попытке его подкупа во время работы на матче Лиги Европы между "Бордо" и "Вентспилсом" в 2018 году, сообщает "Чемпионат".
Ранее УЕФА временно отстранил Лапочкина от работы до завершения расследования. Теперь же по нему было вынесено итоговое решение.
- Матчи Еврокубков российский арбитр обслуживал с 2014 года.
- В сезоне-2018/2019 Лапочкин был признан лучшим арбитром российской Премьер-лиги.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российского арбитра затравили в Сети из-за ужасного судейства.